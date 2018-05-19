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2010 KPSS Sorularını Çalan Mahrem İmam: Ailecek Sınava Girmişler

KPSS sorularının sızdırılması davasında flaş bir gelişme yaşandı. 2010 KPSS sorularının çalınması davasında yakalanan Mahmut İ. isimli bir şüphelinin mahrem imamı olduğu ve 2010 KPSS'ye ailecek girdikleri ortaya çıktı.

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2010 KPSS Sorularını Çalan Mahrem İmam: Ailecek Sınava Girmişler

KPSS sorularının sızdırılması davasında flaş bir gelişme yaşandı. 2010 KPSS sorularının çalınması davasında yakalanan Mahmut İ. isimli bir şüphelinin mahrem imamı olduğu ve 2010 KPSS'ye ailecek girdikleri ortaya çıktı.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:00
2010 KPSS Sorularını Çalan Mahrem İmam: Ailecek Sınava Girmişler

KPSS hırsızı mahrem imam çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ankesörlü-kontörlü telefon incelemelerinde alınan itiraflarla FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görevli imam olduğu belirlenen Mahmut İ. isimli kişi hakkında dava açıldı. Savcı Ali Alper Saylan'ın hazırladığı iddianamede, 20 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli İ.'nin FETÖ'nün en büyük soru hırsızlığı olarak bilinen 2010 KPSS davasının sanıkları arasında yer aldığı ve söz konusu sınavdan aldığı puanla öğretmen olduğu ortaya çıktı.

SINAVA AİLECE GİRDİLER

Mahmut İ.'nin, "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından hala Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargulamasının devam ettiğine yer verilirken, şüpheli İ.'nin eşi R.İ. ile kardeşi A.İ.'nin de 2010 KPSS'ye girdiği ve haklarında devam eden bir soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Öte yandan, şüpheli İ. ve eşinin, FETÖ bağlantılı iş yerlerinde çalıştığı, sınava giren diğer şüphelilerle HTS irtibatının bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

MAHREM YAPILANMADA MÜDÜR YARDIMCISI

Şüpheli hakkınd hazırlanan iddianamede, şüphelinin, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı GATA yapılanmasında "müdür yardımcısı" pozisyonunda çalıştığı, kendisine bağlı öğrencilerden sorumlu öğretmenlerin olduğu anlatıldı. Öğretmen ve onlara bağlı öğrencilerin örgütsel anlamda sorumluluklarını üstlenen İ.'nin, toplantılar yaptığı öğretmenler aracılığıyla FETÖ üyesi öğrencilerin bölümleriyle ilgili konuları, sorun olup olmadığını araştırdığı, öğrencilerin etrafındaki meslektaşlarının hangisinin örgüt yönünden müspet, hangisinin menfi olduğunu araştırıp bunun notlarını üstlerine aktardığı vurgulandı.

İLK KEZ DUYDUM, YALAN

Hala Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan şüpheli İ., kendisine yöneltilen soruların çoğuna "İlk kez duydum" cevabını verdi. Örgütün mahrem yapılanmada görevli imam ile askerlerin ankesörlü-kontörlü telefonlardan irtibat kurduğunu ilk kez duyduğunu ve bilgisinin olmadığını ileri süren İ., FETÖ'ye himmet vermediğini, sohbetlere katılmadığını ve örgütsel manada hiçbir faaliyetlerinde bulunmadığını iddia etti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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