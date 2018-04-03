Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2010 KPSS Davasında Karar Verildi: 8 Kişi Serbest Bırakıldı

Son dakika haberi.. Ankara'da 2010 KPSS davasının bugün görülen duruşmasında bir karar verildi.

banner396

2010 KPSS Davasında Karar Verildi: 8 Kişi Serbest Bırakıldı

Son dakika haberi.. Ankara'da 2010 KPSS davasının bugün görülen duruşmasında bir karar verildi.

03 Nisan 2018 Salı 19:22
2010 KPSS Davasında Karar Verildi: 8 Kişi Serbest Bırakıldı

2010 KPSS sorularının sızdırılması davasında 8 sanık hakkında tahliye kararı verildi. 

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava duruşmasına "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşmada, farklı soruşturmalar neticesinde haklarında dava açılan ve mevcut dava dosyasıyla birleştirme kararı verilen sanıkların savunmaları alındı.

Sanıkların savunmaların ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde talebini mahkemeye iletti.

Mahkeme, ara kararında tutuklu sanıklar Ahmet Ballı, Mesut Yıldız, Hamza Eşit, Ökkeş Tetik, Esra Tezel, Yaşar Güven, Şakir Şahin ve Mehmet Alp'in tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

10 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye genelinde yapılan KPSS sorularının sınavdan önce ele geçirilerek, sanıklara dağıtıldığının belirtildiği iddianamede, sanıklar arasında "cemaat bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilerek, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde, sanıkların FETÖ/PDY içinde yer aldıklarına yer verildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiği ifade edilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatıldı.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir."

DEVLETE 9 MİLYON 111 BİN TL ZARAR VERDİLER

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS Eğitim Bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı belirtilerek, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı raporuna rağmen, bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespiti de yer aldı.

Sanıklar, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.04.2018 19:33
Anahtar Kelimeler:
Kpss MağdurlarıKPSS DavasıSon DakikaKPSSMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile Bakanlığı KPSS'siz 155 Personel Alımı Sonuçları Açıklanmaya Başladı
Aile Bakanlığı KPSS'siz 155 Personel Alımı Sonuçları Açıklanmaya Başladı
KPSS 2018/1 9 Bin Kamu Personel Alıım Tercih Kılavuzu İçin Geri Sayım Sona Eriyor-İşte Kadro Dağılımı
KPSS 2018/1 9 Bin Kamu Personel Alıım Tercih Kılavuzu İçin Geri Sayım Sona Eriyor-İşte Kadro Dağılımı
MSB Kadrolu Sivil Memur Alımı Mülakat Tarihleri Açıklandı
MSB Kadrolu Sivil Memur Alımı Mülakat Tarihleri Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim