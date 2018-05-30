2010 KPSS Davasında 5 Kişiye Hapis

2010 sorularının sızdırılması davasında yeni karar !

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının 2010 yulında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin 8 davada, yargılamasına devam eden sanıklardan 5'ine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verilirken üçünün beraatine karar verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, terör örgütü FETÖ ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesini yapmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Gülcan Aydın, Gülnur Oflaz, Gülseren Balkaş, Serap Doğan ve Esra Demir'in "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmaına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Temmuz 2010'da yapılan KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklar Doğan ve Demir'i "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün daha hapisle cezalandırdı.

Doğan ve Demir'in ayrıca, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştıkları süre göz önünde bulundurularak adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Heyet, sanıklardan A.C, G.H. ve N.E'nin beraatini kararlaştırdı.

KPSS davaları karara bağlanıyor ama 2010 KPSS mağdurlarının sorunları hala çözülemedi.

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