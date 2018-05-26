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15 Bin 508 Kadroda Değişiklik-İşte Memur Alımı Yapılacak Yeni Kadrolar

26 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 15 bin 508 memur kadrosunda değişiklik yapıldığı ve yapılan değişiklik ile yeni memur kadrolarına personel alımı yapılacağı bildirildi.

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15 Bin 508 Kadroda Değişiklik-İşte Memur Alımı Yapılacak Yeni Kadrolar

26 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 15 bin 508 memur kadrosunda değişiklik yapıldığı ve yapılan değişiklik ile yeni memur kadrolarına personel alımı yapılacağı bildirildi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 09:57
15 Bin 508 Kadroda Değişiklik-İşte Memur Alımı Yapılacak Yeni Kadrolar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni kararda bazı kamu kurumlarına yapılacak memur alımlarının kadrosu değişti.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar başlığı ile bugün yayımlanan kararda birçok kamu kurumuna ihdas edilen memur kadrolarında değişiklik yapıldığı ve yeni yapılacak memur alımlarının bu kadrolara yapılacağı bildirildi. 

Yayımlanan kararlarda toplamda 15 bin 508 kadroda değişiklşik yapıldığı ya da değişiklik yapılması istendiği belirtildi.

Aşağıda verilen tablolarda talep edilenler tek başına verilirken, kadro değişikliği yapılanlar, yanında yeni kadrolarla birlikte verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde;

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Bedevi 13 dakika önce

Bu ne hiç bir şey anlamadım

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