15 Bin 508 Kadroda Değişiklik-İşte Memur Alımı Yapılacak Yeni Kadrolar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni kararda bazı kamu kurumlarına yapılacak memur alımlarının kadrosu değişti.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar başlığı ile bugün yayımlanan kararda birçok kamu kurumuna ihdas edilen memur kadrolarında değişiklik yapıldığı ve yeni yapılacak memur alımlarının bu kadrolara yapılacağı bildirildi.

Yayımlanan kararlarda toplamda 15 bin 508 kadroda değişiklşik yapıldığı ya da değişiklik yapılması istendiği belirtildi.

Aşağıda verilen tablolarda talep edilenler tek başına verilirken, kadro değişikliği yapılanlar, yanında yeni kadrolarla birlikte verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde;

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