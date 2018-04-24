Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

1300 Banka Memuru Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Halkbank Genel Müdüründen banka memuru alımı hakkında son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada son memur alımı açıklamasına açıklık getirildi.

banner396

1300 Banka Memuru Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Halkbank Genel Müdüründen banka memuru alımı hakkında son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada son memur alımı açıklamasına açıklık getirildi.

24 Nisan 2018 Salı 22:27
1300 Banka Memuru Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yaptığı son dakika açıklamasında memur alımına iilişkin önemli bilgilere yer verdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında bir açıklama yapan Genel Müdür Arslan, banka bünyesine memur alımı için şu ifadeleri kullanmıştı: "2018'de organizasyon yapımızı daha da güçlendireceğiz. İlk etapta bin 300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağız"

AÇIKLAMAYA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Bu açıklamada Arslan, 1300 personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak bugün yapılan açıklamada 2017 yılında alınan 1300 memur alımının kastedildiği, 2018 yılı için memur alımı sayısının belli olmadığına yer verildi. Arslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bankamızın 1300 adet yeni personel alacağı ve bu personellerin memur statüsünde istihdam edileceği bilgisi yer almaktadır. Bahse konu personel alımı halihazırda tamamlanmıştır. Ayrıca ilgili personeller devlet memuru statüsünde istihdam edilmemiştir.

2018 YILINDA KAÇ BANKA MEMURU ALIMI YAPILACAK?

20187 yılında Halk Bankası memur alımı için sayı netleşmedi. Ancak her yıl en az 1000 adet personel alımı yapılıyor. Bu yıl da yine bu civarda alım yapılması bekleniyor. Alımlar KPSS'siz yapılmaktadır.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKpsssiz Memur AlımıBanka Memuru AlımıHalkbank Memur Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM'de 2018'de 15 Bin 500 Memur Alımı İçin Son Dakika Açıklaması
TBMM'de 2018'de 15 Bin 500 Memur Alımı İçin Son Dakika Açıklaması
CTE Yeni Memur Alımında Flaş Gelişme: Alım Sayısı Artacak
CTE Yeni Memur Alımında Flaş Gelişme: Alım Sayısı Artacak
EGM'ye En Az İlkokul Mezunu KPSS'siz Yeni Bekçi Alımında Flaş Gelişme !
EGM'ye En Az İlkokul Mezunu KPSS'siz Yeni Bekçi Alımında Flaş Gelişme !

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim