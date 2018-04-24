1300 Banka Memuru Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yaptığı son dakika açıklamasında memur alımına iilişkin önemli bilgilere yer verdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında bir açıklama yapan Genel Müdür Arslan, banka bünyesine memur alımı için şu ifadeleri kullanmıştı: "2018'de organizasyon yapımızı daha da güçlendireceğiz. İlk etapta bin 300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağız"

AÇIKLAMAYA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Bu açıklamada Arslan, 1300 personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak bugün yapılan açıklamada 2017 yılında alınan 1300 memur alımının kastedildiği, 2018 yılı için memur alımı sayısının belli olmadığına yer verildi. Arslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bankamızın 1300 adet yeni personel alacağı ve bu personellerin memur statüsünde istihdam edileceği bilgisi yer almaktadır. Bahse konu personel alımı halihazırda tamamlanmıştır. Ayrıca ilgili personeller devlet memuru statüsünde istihdam edilmemiştir.

2018 YILINDA KAÇ BANKA MEMURU ALIMI YAPILACAK?

20187 yılında Halk Bankası memur alımı için sayı netleşmedi. Ancak her yıl en az 1000 adet personel alımı yapılıyor. Bu yıl da yine bu civarda alım yapılması bekleniyor. Alımlar KPSS'siz yapılmaktadır.

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