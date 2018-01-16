110 Bin Memur Alımının Kurumlara Dağılımı Açıklandı-Peki İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

Geçtiğimiz ay Kilis Valiliğine bir ziyaret düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirirken memur adaylarının beklediği açıklamayı yaptı. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarına 110 bin memur alımı yapılacağını söyledi.

Alınacak personel sayısının kurumlara göre dağılımını da açıklayan Başbakan Yıldırım, personel alımı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

“Ayrıca 2018 bütçesi malum cuma günü Meclis Genel Kurulunda kabul edildi ve yeni yıla inşallah yeni bütçemizle girmiş olacağız. 2018’de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur’an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu… Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız.

Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde, ‘personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması’ diye bir sorun yaşanmayacak, hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

Memur adaylarının en çok merak ettiği konu ise 110 bin memur alımının ne zaman yapılacağı sorusu oldu? İşte ilanların yayımlanacağı tahmini tarih.

Milli Eğitim Bakanlığı: MEB öğretmen atamaları için Şubat ayını işaret etti. Önümüzdeki ay sözleşmeli öğretmen alımı için ilanın yayımlanması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı: Adalet Bakanlığı 15500 personel alımının 2018 yılında 3 dönem şeklinde yapılması bekleniyor. İlanların Şubat-Mart, Haziran-Temmuz, Ekim-Kasım döneminde yayımlanması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı: DİB'e 9500 personel alımı için ilan geçtiğimiz gün yayımlandı ve başvurular bugün sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Bakanlığa ve KYK'ya personel alımı için net bir tarih henüz yok. Ancak alımların merkezi yerleştirme kapsamında Nisan-Mayıs döneminde ve açıktan da Haziran döneminde yapılması bekleniyor.

Üniversiteler: Üniversitelere personel alımları ise yılın her ayı yapılmaktadır.

Aile Bakanlığı: Aile bakanlığına yapılacak ASDEP personeli alımlarının ise yine yılın ortalarında yapılması bekleniyor.

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Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER