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1000 Devlet GUY Alımı Resmi Gazete'de: İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi 2018

2018 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına alınması için 1000 kişilik Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Kadro ihdasının yapılmasının ardından başvuru şartları ve ilan tarihi merak edilmeye başlandı.

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1000 Devlet GUY Alımı Resmi Gazete'de: İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi 2018

2018 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına alınması için 1000 kişilik Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Kadro ihdasının yapılmasının ardından başvuru şartları ve ilan tarihi merak edilmeye başlandı.

06 Nisan 2018 Cuma 16:37
1000 Devlet GUY Alımı Resmi Gazete'de: İşte Şartlar ve Tahmini İlan Tarihi 2018

Gelir İdaresi Başkanlığına, Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı için 1000 kişilik kadro ihdas edildi.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN başlığı ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararda Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına toplamda 2015 memur alımı için kadro ihdas edildiği, ihdas edilen bu kadroların 1000 tanesinin DGUY alımı için yapıldığı belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
 KADRO ADEDİ

GİH

Gelir İdaresi Daire Başkanı

1

5

GİH

Gelir İdaresi Grup Başkanı

1

10

GİH

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

9

1000

TOPLAM

1015

İhdas edilen sayının kadro dağılımı bugün belli olduktan sonra memur adayları, DGUY alımı başvuru şartlarını ve alımların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak 2018 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcısı personeli alımı başvuru şartlarını ve tahmin ilan tarihini araştırdık.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
  • Alım yapılan yılın ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
  • ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 70 ve üzeri puan almış olmak.

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gelir Uzman Yardımcısı alımı için geri sayım devam ederken adaylar tarihi merak ediyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen GUY alımında başvurular 10 Nisan tarihinden itibaren alınmıştı. Bu yıl gerçekleşecek alımında önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.04.2018 18:29
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