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10 Bin 551 Kamu Personeli Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Bakanlığa personel alımı hakkında yeni açıklama geldi.

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10 Bin 551 Kamu Personeli Alımı Hakkında Yeni Açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Bakanlığa personel alımı hakkında yeni açıklama geldi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:46
10 Bin 551 Kamu Personeli Alımı Hakkında Yeni Açıklama

TRT Canlı yayınına katılan Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken personel alımına da değindi.

Canlı yayında Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Fakıbaba personel alımı hakkında da kritik bir açıklama yaptı.

Spikerin, "Geçtiğimiz günlerde personel alımına yönelik açıklama yaptınız. Sosyal medyadan çok soru alıyoruz. Nedir son durum?" şeklinde Bakan Fakıbaba'ya yönelttiği sorusuna Bakanü şu şekilde cefvap verdi:

"Bizim ihtiyacımız avar. Benim en önemli takım arkadaşlarım, mühendisler, teknikerler, teknisyendir. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var. Ama hükümetimizin öncelik sıralaması var. Eğitim ve sağlığa öncelik veriyorlar. Ama biz de boş durmuyoruz. Onları baskı altına alıyoruz. Bu arkadaşlar bizi nasıl baskı altına alıyorlarsa biz de onları baskı altına alıyoruz. Ki baskıdan değil ihtiyaçtan dolayı böyle yapıyoruz.

Şubat ayında ilgili kurumlara yazı yazdık. Yazışmaları yaptık. Ben gerçekten gereğini yapıyorum. Ama ben söz veremiyorum. Çünkü benim elimde değil. Benim yetkimde değil. Yazışmalarımız devam ediyor."

ADAYLARIN DÜŞÜNCELERİ

Bakan Fakıbaba'nın bu açıklaması hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından değerlendirebilirsiniz.

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Bakan Açıkladı: 10 Bin 551 Kamu Personeli Alımı Yapılacak
Bakan Açıkladı: 10 Bin 551 Kamu Personeli Alımı Yapılacak
Son Güncelleme: 16.05.2018 11:55
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Yorumlar
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Veysel 41 dakika önce

Kardeşim bir insan nasıl bu kadar olabilir.koylu senden ucuz mazot ucuz yem ucuz gübre istiyor bunu nasıl alamazsın

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Hazar 17 dakika önce

Fakibabanin bir çiftliği var içinde 300 koyunu var secim yaklaştıkça boş vaatlerde cogaliyo

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İbrahim 10 dakika önce

lise mezunları alinsin

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