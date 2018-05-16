10 Bin 551 Kamu Personeli Alımı Hakkında Yeni Açıklama

TRT Canlı yayınına katılan Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken personel alımına da değindi.

Canlı yayında Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Fakıbaba personel alımı hakkında da kritik bir açıklama yaptı.

Spikerin, "Geçtiğimiz günlerde personel alımına yönelik açıklama yaptınız. Sosyal medyadan çok soru alıyoruz. Nedir son durum?" şeklinde Bakan Fakıbaba'ya yönelttiği sorusuna Bakanü şu şekilde cefvap verdi:

"Bizim ihtiyacımız avar. Benim en önemli takım arkadaşlarım, mühendisler, teknikerler, teknisyendir. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var. Ama hükümetimizin öncelik sıralaması var. Eğitim ve sağlığa öncelik veriyorlar. Ama biz de boş durmuyoruz. Onları baskı altına alıyoruz. Bu arkadaşlar bizi nasıl baskı altına alıyorlarsa biz de onları baskı altına alıyoruz. Ki baskıdan değil ihtiyaçtan dolayı böyle yapıyoruz.

Şubat ayında ilgili kurumlara yazı yazdık. Yazışmaları yaptık. Ben gerçekten gereğini yapıyorum. Ama ben söz veremiyorum. Çünkü benim elimde değil. Benim yetkimde değil. Yazışmalarımız devam ediyor."

ADAYLARIN DÜŞÜNCELERİ

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