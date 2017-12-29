Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yüzbaşı Burak Akın 'FETÖ İmamlarının' İsimlerini Verdi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, emniyetteki ifadesinde kendisinden sorumlu örgüt imamlarının isimlerini verdi.

banner396

Yüzbaşı Burak Akın 'FETÖ İmamlarının' İsimlerini Verdi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, emniyetteki ifadesinde kendisinden sorumlu örgüt imamlarının isimlerini verdi.

29 Aralık 2017 Cuma 17:32
Yüzbaşı Burak Akın 'FETÖ İmamlarının' İsimlerini Verdi

Yüzbaşı Burak Akın 'FETÖ İmamlarının' İsimlerini Verdi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, emniyetteki ifadesinde kendisinden sorumlu örgüt imamlarının isimlerini verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 27 Aralık 2017 tarihinde gelerek FETÖ üyesi olduğunu söyleyen ve teslim olan Yüzbaşı Burak Akın, Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayıydı. Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürlüğünü yapmıştı. İlk incelemelerde teslim olan Burak Akın'ın örgütün şifreli haberleşme uygulaması Bylock'u kullanmadığı tespit edildi.  Burak Akın'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 17:39
Anahtar Kelimeler:
YüzbaşıBurak AkınBurak Akın Ifade
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tek delil Bylock İle Görevden İhraç Edilenlerle İlgili Flaş Karar! Yeni KHK ile Görevlerine İade Edilecekler
Tek delil Bylock İle Görevden İhraç Edilenlerle İlgili Flaş Karar! Yeni KHK ile Görevlerine İade Edilecekler
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımına Yoğun İlgi (Lise, Önlisans, Lisans)
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımına Yoğun İlgi (Lise, Önlisans, Lisans)
MSB'den Sonra EGM de Sivil Memur Alımı Yapabilir
MSB'den Sonra EGM de Sivil Memur Alımı Yapabilir

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim