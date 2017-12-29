Yüzbaşı Burak Akın 'FETÖ İmamlarının' İsimlerini Verdi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, emniyetteki ifadesinde kendisinden sorumlu örgüt imamlarının isimlerini verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 27 Aralık 2017 tarihinde gelerek FETÖ üyesi olduğunu söyleyen ve teslim olan Yüzbaşı Burak Akın, Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayıydı. Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürlüğünü yapmıştı. İlk incelemelerde teslim olan Burak Akın'ın örgütün şifreli haberleşme uygulaması Bylock'u kullanmadığı tespit edildi. Burak Akın'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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