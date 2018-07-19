Yeni Sistemde Kamuda O Personeller Olmacak

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni Hükümet Sistemi'ne geçildi ve bürokraside önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni sisteme geçilmesi ile birlikte yapılan bu değişiklerden birisi de üst düzey bürokratların görevden alınmaları oldu. Buna göre, özel sektörden kamuya atanan bürokratlar görevden alınınca 'memurluktan' da ayrılmış olacak. Yani bu personeller kamuda başka bir göreve atanmayacak.

Konuyla ilgili düzenlemeyeyi sosyal güvenlik uzmanı Ahmet Ünlü, Yeni Şafak Gazetesi'nde bugün kaleme aldığı yazısında köşesinde dile getirdi.

Ünlü'nün yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

Görevi sona eren üst kademe kamu yöneticilerinin kamudan ilişiği kesilecek

"Kamu görevi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi olarak atananların görevi sona erdiğinde veya görevden alındığında tazminat ödenerek veya ödenmeden kamu görevinden ilişiği kesilebilecek. Bu yönden kamu hizmeti olmayanların üst kademe kamu yöneticisi olarak atanmaları oldukça riskli hale gelmiştir. Özel sektörde düzenli bir işi olanların üst kademe kamu yöneticisi olmayı tercih etmesi oldukça zorlaştırılmıştır."

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