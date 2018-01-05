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Yeni KHK 1-2 Güne Yayımlanacak! Polis ve Asker Adayları Müjde Bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bugün yeni KHK'nın bir iki gün içerisinde çıkacağını söylemiş, Bylock kumpasıyla görevlerinden alınan öğretmenlerin iadelerinin bu KHK'da yer alacağını söylemişti.

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Yeni KHK 1-2 Güne Yayımlanacak! Polis ve Asker Adayları Müjde Bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bugün yeni KHK'nın bir iki gün içerisinde çıkacağını söylemiş, Bylock kumpasıyla görevlerinden alınan öğretmenlerin iadelerinin bu KHK'da yer alacağını söylemişti.

05 Ocak 2018 Cuma 21:24
Yeni KHK 1-2 Güne Yayımlanacak! Polis ve Asker Adayları Müjde Bekliyor

Adaylar ! Yeni KHK 1-2 Güne Yayımlanacak! Polis ve Asker Adayları Yaş Müjdesi Bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bugün yeni KHK'nın bir iki gün içerisinde çıkacağını söylemiş, Bylock kumpasıyla görevlerinden alınan öğretmenlerin iadelerinin bu KHK'da yer alacağını söylemişti.

Adaylar , uzun bir süredir polis özel harekat ve askeri personel  alımlarındaki yaş şartı sınırının bir kaç yaş esnetilmesini talep eden adaylarsa gelecek açıklamaları ve ilanları dört gözle bekliyor. Bilindiği gibi son KHK'da PTT personel alımıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanmış 1750 personelin göreve başlatılması için gerekli düzenleme yapılmıştı. Son olarak geçtiğimiz yıl Polis Özel Harekat adaylarından gelen yoğun talepler İçişleri Bakanlığı'nca dikkate alınmış personel alımlarındaki KPSS şartı ve mezuniyet şartında düzenlemeye gidilmişti. Fakat yıllardır FETÖ'nün mağdur ettiği ve bu yüzden ne asker ne polis olabilen, fetönün kurumlardan temizlenmeye başlamasıyla da yaş şartına takılan adaylar yeni bir düzenleme talep ettiklerini dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son olarak TBMM'de milletvekillerinden gelen soruları yanıtlamış, yeni özel harekat alımlarında kadın kontenjanı olacağını belirtmiş , fakat kontenjan ve diğer şartlar konusunda açıklama yapmamıştı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.01.2018 21:29
Anahtar Kelimeler:
PolisPolis Ve Askeri Personel AlımlarıPöh Ve Askeri Alımlar
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Deniz 2 saat önce

Bayan alımı KPSS şartsız olsun
Lise alımı olsun PÖH

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Emin Tekin 2 saat önce

Askerlik şart i kalktı ama 20yasindan gün almak gerek mis çok saçma bence niye kalktı ozmn zaten 20yasinda askere gidiyor uz çok saçma anlayamıyorum

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Adnan 2 saat önce

Koruculuktan ızmanlığada yaş esnetilse iyi olur

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Selda 2 saat önce

30 olsun nolur ben 90 liyim Ne olur Allahım

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gamze 2 saat önce

Bayan alimi kpss şartsız olsun

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Yunus 1 saat önce

KPSS şartı olmasın ben 4gozle poh olmayı beklıyorum lıse mezunlarına hak tanınsın başvurular da ne zaman olacak onunla ılgılı bı acıklama yaparmısınız

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eren 1 saat önce

Bayanlarda yaş sınırı nedir

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Sezgin 1 saat önce

Arkadaşlar bu jandarma uzmanlıkta sonraya kalanlar ne zaman mülakatta çağırılacak

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