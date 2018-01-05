Yeni KHK 1-2 Güne Yayımlanacak! Polis ve Asker Adayları Müjde Bekliyor

Adaylar ! Yeni KHK 1-2 Güne Yayımlanacak! Polis ve Asker Adayları Yaş Müjdesi Bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bugün yeni KHK'nın bir iki gün içerisinde çıkacağını söylemiş, Bylock kumpasıyla görevlerinden alınan öğretmenlerin iadelerinin bu KHK'da yer alacağını söylemişti.

Adaylar , uzun bir süredir polis özel harekat ve askeri personel alımlarındaki yaş şartı sınırının bir kaç yaş esnetilmesini talep eden adaylarsa gelecek açıklamaları ve ilanları dört gözle bekliyor. Bilindiği gibi son KHK'da PTT personel alımıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanmış 1750 personelin göreve başlatılması için gerekli düzenleme yapılmıştı. Son olarak geçtiğimiz yıl Polis Özel Harekat adaylarından gelen yoğun talepler İçişleri Bakanlığı'nca dikkate alınmış personel alımlarındaki KPSS şartı ve mezuniyet şartında düzenlemeye gidilmişti. Fakat yıllardır FETÖ'nün mağdur ettiği ve bu yüzden ne asker ne polis olabilen, fetönün kurumlardan temizlenmeye başlamasıyla da yaş şartına takılan adaylar yeni bir düzenleme talep ettiklerini dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son olarak TBMM'de milletvekillerinden gelen soruları yanıtlamış, yeni özel harekat alımlarında kadın kontenjanı olacağını belirtmiş , fakat kontenjan ve diğer şartlar konusunda açıklama yapmamıştı.

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