Yeni Kararname Resmi Gazete'de: 4 İle Vali Ataması Yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni kararname yayımlandı.

18 Mayıs Cuma tarihli Resmi Gazete kararında yayımlanan Valiler kararnamesinde 2 Vali merkeze alınırken 4 İle de yeni Vali ataması yapıldı. Merkeze alınan Valiler arasında kız kaçırma iddiaları ile bir kaç ay önce gündeme gelen Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi de var.

Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

MERKEZE ALINAN VALİLER NE İŞ YAPAR?

Merkeze alınan Valilerin İçişleri Bakanlığında bir odaları olur. belirli bir işleri yoktur. Ofislerine uğrama zorunlulukları da yoktur. Bakanlık tarafındna bazı resmi törenlerde temsil amaçlı gönderilirler.

Yeni Valilerin geçmişleri ve nereli oldukları ile ilgili detayları aşağıda ilişkili haber kısmında verilmiştir.

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