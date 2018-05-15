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Yarın Açıklanacak! Öğretmenlik Eğitimi Değiştiriliyor!

Yükseköğretim Kurulu Koordinasyonunda güncellenen ve yarın kamuoyu ile paylaşılması beklenen 25 öğretmenlik lisans programı, ilk defa önümüzdeki öğretim yılından itibaren uygulanacak.

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Yarın Açıklanacak! Öğretmenlik Eğitimi Değiştiriliyor!

Yükseköğretim Kurulu Koordinasyonunda güncellenen ve yarın kamuoyu ile paylaşılması beklenen 25 öğretmenlik lisans programı, ilk defa önümüzdeki öğretim yılından itibaren uygulanacak.

15 Mayıs 2018 Salı 22:24
Yarın Açıklanacak! Öğretmenlik Eğitimi Değiştiriliyor!

Yükseköğretim Kurulu Koordinasyonunda güncellenen ve yarın kamuoyu ile paylaşılması beklenen 25 öğretmenlik lisans programı, ilk defa önümüzdeki öğretim yılından itibaren uygulanacak.

Öğretmenlik bölümüne yeni giren öğrenciler bu sistemle eğitim alacak, hali hazırda eğitimine devam edenler değişiklikten etkilenmeyecek.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) Koordinasyonunda güncellenen 25 öğretmenlik lisans programı yarın düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna paylaşılacak. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurulun koordinasyonunda iki sene önce güncellenmesine başlanan öğretmenlik lisans programlarının tanıtımı amacıyla yarın YÖK'te bir toplantı yapılacak.

Toplantıya YÖK Başkanı'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın da katılımı bekleniyor. Kamuoyu ile yarın paylaaşılacak 25 öğretmenlik lisans programının ilk defa 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulamaya alınacağı, mevcut programlardaki öğrencilerin aynı şekilde eğitimlerine devam edeceği belirtildi. 

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Son Güncelleme: 15.05.2018 22:27
Anahtar Kelimeler:
EğitimEğitim Değişikliköğretmenlik Eğitimi
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