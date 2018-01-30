Yargıtay'da Sözleşmeli (En Az Lise Mezunu) Zabıt Katibi Olabilmek için Şartlar

Yargıtay'ın Sözleşmeli zabıt katibi alımı Adalet Bakanlığı'nın alımını bekleyen adayları bir nebze de olsa sevindirdi. Yargıtay Başkanlığı'ndan geçtiğimiz gün yapılan duyuruda sözleşmeli lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunu 52 kişilik zabıt katibi alımı yapılacağı söz konusu alım için başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olmaları gerektiği bildirilmişti.

PTT PERSONEL ALIMLARINDA KPSS ŞARTI KALKTI! HABER VE BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLA

Peki en az lise mezunu (Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksek okulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun) ve KPSS'ye girmiş bir kişi Yargıtay'ın sözleşmeli zabıt katibi alımına başvurabilir mi? Hayır!

Yargıtay Başkanlığından yapılan duyuruda, mezuniyet şartının yanı sıra sözleşmeli zabıt katibi alımı için başvuruda bulunacak kişilerin, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olması (bu belgelerin fiziken Başkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir.) veya Örgün eğitim sırasında, bilgisayar eğitimi alındığını ve bu dersten başarılı olunduğunu belgelemesi gerekiyor.

Başvurular 2 Şubat 2018 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.

Tüm memur alımlarına bakmak istiyorsanız TIKLAYIN.