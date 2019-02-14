Yardımcı Hizmetler Sınıfı İçin cumhurbaşkanına Mektup!

Türk Büro-Sen Mübaşirlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesinin ardından bütün Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetler sınıfı içinde değerlendirilmesi ve sorunlarının çözülmesi için Cumhurbaşkanına mektup gönderdi.

Genel Başkan Önder Kahveci imzası ile gönderdiğimiz mektupta, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ek gösterge alamadığı, üst derecelere yükselemediği bu nedenle hem çalışırken hem de emekli olduklarında aldıkları maaşların düşük kaldığı hatırlatıldı. Mektupta, yer değiştirme yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmeyen Yardımcı Hizmetlilerin nakillerinde büyük sorunlar yaşadığına vurgu yapıldı.

Mektupta, Mübaşirlerimizin Genel İdare Hizmetler sınıfına geçirilmesinin ardından bütün Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinde adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla bir sınıf değişikliği beklentisinin oluştuğundan yola çıkarak, söz konusu personelin sorunlarının çözülmesi için bir defaya mahsus olmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi talep edildi.

Genel Başkan Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi;

Sayın Cumhurbaşkanım, Malumları olduğu üzere kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi personel olarak görev yapan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalıştırıldıkları halde aynı kanuna tabi olarak çalışan diğer memurlara nispetle büyük bir ayrımcılığa maruz bırakılmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personel ek gösterge hakkından faydalanamamakta; eğitim seviyesi ne olursa olsun üst derecelerde bu sınıf için açılmış kadro bulunmamakta; 657 sayılı Kanunun 67. maddesi de kadro durumuna bağlı olarak derece yükselmesi yapılmasını öngördüğünden, öğrenim durumlarıyla eş değer derecelere yükselmeleri mümkün olamamaktadır. Söz konusu personel, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin dışında tutulmakta, bu nedenle yer değiştirme konusunda da büyük belirsizlikler ve sorunlar yaşanmakta, aileler parçalanmakta, yardımcı hizmetliler adeta üvey evlat muamelesi görmektedir. 6 Şubat 2019 günü yayınlanan 31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı içerisinde yer alan mübaşirler, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmiştir. Daha önceki yıllarda da itfaiye personelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması sağlanmıştır. Bütün bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan bütün personelin gerek mali haklarının gerekse özlük haklarının eşitlik ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personelin büyük çoğunluğu idari hizmetlerde, masa başı işlerde görevlendirilmektedir. Fiiliyatta zaten mevcut olan bu durumun yasal bir zemine taşınması, çalışma hayatında karşı karşıya kalınan bu hukuki ayrımcılığın giderilmesi amacıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. Önder KAHVECİ Genel Başkan

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