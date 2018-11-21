Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11 Kasım 2018 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı.

T.C. Kimlik Numarası ile puan sorgulama 23.11.2018 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

Yayımlanan duyuruda Başkanlığımızca 11 Kasım 2018 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavının yazılı bölümünde başarı sıralaması sonucuna göre 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak sözlü bölüme katılmaya hak kazanan adayların bilgilerine soyad ve ad sıralamasına göre aşağıda yer verilmiştir. Sınav sorularından A kitapçığında 44'üncü, B kitapçığında ise aynı soru olan 19'uncu soruda hata olduğu anlaşıldığından sınav kurulunca söz konusu soru her aday tarafından doğru cevaplanmış kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sıavda başarılı olup, mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

VERGİ DAİRESİ YAZILI SINAVINI GEÇİP MÜLAKATA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA