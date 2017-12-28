Uzman Çavuşlar Kadro İstiyor! Sözleşmeli Vatan Müdafası Olmaz!

Binlerce uzman çavuş uzun süredir kadro müjdesi bekliyor. Vatan Müdafasının sözleşmesi olur mu? olmaz. Uzman Çavuşlara yönelik kadro düzenlemesi bekleniyor. Uzman Çavuşlar uzun süredir Türkiye'nin en büyük memur adayları sitesi kpsscafe'ye sorunları anlatan mailler gönderiyor, ilgili bilgilendirmeleri BİMER'e , Meclise hatta Cumhurbaşkanlığına dahi defalarca yaptıklarını fakat seslerinin duyulmadığını söylüyorlar.

Taşerona kadro müjdesinin hemen ardından senelerdir sözleşmeli personel olarak görev yapan, vatan müdafası için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine hazır olan uzman çavuşlara yönelik de bir kadro müjdesi beklemeye koyulduk. Peki Nedir Uzman Çavuşların Beklentileri? Uzmancavuslar.com isimli internet sitesinde aslında bununla ilgili güzel bir makale paylaşılmış.

İşte Uzman Çavuşların beklentileri :

Tayinlerin biran önce düzeltilmesi gerekiyor örneğin Bolu komando tugayında görevli bir uzman çavuş güneydoğuya gittiğinde doğu görevinden sayılmamaktadır ki bizlerin canını yakan en büyük sorunların başında bu tayin meselesi geliyor. Sözleşmenin bitirilmesi gerekiyor ki sözleşmeyle vatan müdafaası zaten olmaz, olamaz sorunların en başında sözleşmeli olmamız geliyor maalesef. 3269 sayılı uzman erbaş kanununun tekrar ele alınması ve değiştirilmesi gerekiyor. Sağlık sebebiyle meslekten atılan birçok kardeşimiz bulunmaktadır yani uzman çavuşlar robot olmasa gerek çeşitli rahatsızlıklarından dolayı 90 gün rapor hakkını dolduran bir uzman çavuş sorgusuz meslekten atılabiliyor ve bu maddenin de biran önce düzeltilmesi gerekiyor. Silah meselesi de aslında önemli nasıl ki subay astsubay bedelsiz olarak beylik tabancası alabiliyorsa uzman çavuşların da bu haktan faydalanması gerekiyor. Orduevi meselesi zaten kanayan bir yara, uzman çavuşlar operasyondan operasyona giderken canla başla çatışıyor ve örneğin kayseri veya bolu komando tugaylarında çalışan bir uzman çavuş orduevinden faydalanamıyor, bu üvey evlat muamelesi değil de nedir ? Uzman çavuşlar arasında hiyerarşi de yok mesela 20 yıl görev yapmış bir uzman çavuşla, bu yıl başlamış bir uzman çavuş aynı statüdedir. Bu hiyerarşinin de düzeltilmesi gerekiyor. Rütbe ve spolet gibi ufak tefek şeylere de rütuş yapılmalı.

Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Uzman çavuşların özlük haklarıyla ve yaşadıkları sıkıntılarla ilgili görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA