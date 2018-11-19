Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İcralık Memur Sayısını Açıkladı

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın cevaplaması istemi ile "2016-2018 yılları arasında 31 Temmuz tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanların sayısı nedir?" sorusunu yöneltti. Bakanlık tarafından soru önergesi cevaplandı ve icralık olan memur sayısı ortaya çıktı.

BAKANLIĞA SORULAN SORULAR ŞÖYLE;

1- 2016-2018 yıllan arasında 9 Ağustos tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi ve haciz olanların sayısı nedir?

2- İcra takibi ve hacizlerden kaçı banka kredi borçlarından oluşmaktadır? Bu kredi borçlarının konut, taşıt ve ihtiyaç kredisine göre dağılımı nedir?

3- 2016-2018 yılları arasında 9 Ağustos tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında kredi kartı borcu sebebiyle icra takibi ve haciz olanların sayısı nedir?

BAKANLIĞIN VERDİĞİ CEVAPLAR ŞÖYLE;

Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruşlarında toplam 139.720 personel görev yapmaktadır. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında banka kredisi borcundan dolayı personel maaşlarında 3601 adet, kredi kartı borcundan dolayı ise 551 adet icra takibi ve haciz işlemi bulunmaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA