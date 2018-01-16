Türkiye Maarif Vakfı Personel Alacak (Başvuru Tarihleri ve Şartları)

Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımına Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?

Türkiye Maarif Vakfı Merkez Teşkilatına sınavla 30 Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı alınacak. Maarif Vakfı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda 30 uzman yardımcısı alımı için gerçekleştirilecek sınava başvuru sürecinin 10 ile 21 Ocak 2018 tarihleri arasında olacağı, başvuru işlemlerinin kariyer.turkiyemaarif.org resmi sitesi üzerinden yapılacağı belirtilmişti.

Söz konusu duyuruda adayların başvuru yapabilmeleri için aşağıdaki bölümlerden mezun olması ve başvuru genel şartlarına da uymaları gerektiği belirtilmişti.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLİR?

SINAV

KODU ÖĞRENİM BÖLÜMÜ / ALANI KONTENJAN A Siyaset Bilimi / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler 5 Sosyoloji / Felsefe 3 İktisat / Maliye 2 İşletme 2 İletişim 1 İstatistik 1 Endüstri Mühendisliği 1 İnsan Kaynakları 1 B Eğitim Programları ve Öğretim /

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 4 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikoloji 3 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 2 Ölçme ve Değerlendirme 2 Özel Eğitim 1 C Hukuk 2 TOPLAM 30

Maarif Vakfı personel alımı için başvuruda bulunacak adayların son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen YDS'den (İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca dillerinden) en az C puan almış olması, Kamu haklarından mahrum olmaması, sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması, mavi kart sahibi ya da T.C. vatandaşı olması gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Personel alımına dair detaylı bilgi için kariyer.turkiyemaarif.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

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