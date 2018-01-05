Türkiye Maarif Vakfı Merkez Teşkilatına Memur Alınacak

Türkiye Maarif Vakfı Merkez Teşkilatına Personel Alınacak (KPSS A Memur)

Türkiye Maarif Vakfı Merkez teşkilatına memur alımı yapılacak. Başvuru işlemleri 10 Ocak 2018 tarihinde başlayacak 21 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek. Başvurular sadece kariyer.turkiyemaarif.org isimli internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamada personel alımı için gerçekleştirilecek sınava posta ya da şahsen başvuruların kabul edilmeyeceği, başvuru yapacak adayların başvuru şartlarını ve kontenjan bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiğine yer verildi.

Kontenjan Bilgileri Şu Şekilde :

SINAV

KODU ÖĞRENİM BÖLÜMÜ / ALANI KONTENJAN A Siyaset Bilimi / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler 5 Sosyoloji / Felsefe 3 İktisat / Maliye 2 İşletme 2 İletişim 1 İstatistik 1 Endüstri Mühendisliği 1 İnsan Kaynakları 1 B Eğitim Programları ve Öğretim /

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 4 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikoloji 3 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 2 Ölçme ve Değerlendirme 2 Özel Eğitim 1 C Hukuk 2 TOPLAM 30

Sınav Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

b) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Üniversitelerin yukarıda belirtilen fakültelerin öğrenim bölümlerinden veya lisansüstü alanlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

g) ÖSYM tarafından son iki yıl içinde yapılan sınavların İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca dillerinden en az (C) düzeyinde puanı olmak ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ana dillerinden eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak şarttır.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN 10 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN RESMİ SİTEYİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA