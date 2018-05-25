Türk Standartları Enstitüsü'nün Yeni Başkanı Prof. Adem Şahin Oldu

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Başkanlığına Prof. Dr. Adem Şahin seçildi. TSE'nin 57. Olağan Genel Kurul toplantısı, kurumun konferans salonunda yapıldı. Genel kurulda 2017 senesinin kesin hesabı ve denetleme kurulu raporları görüşülürken, 2018 bütçesi hakkında bilgi verilen toplantıda yeni yönetim kurulu da belirlendi. Toplantıda , TSE Başkanlığına 41 delegenin oyuyla Prof. Dr. Adem Şahin getirildi.

Adem Şahin Kimdir?

Ordu'da 1958 yılında dünyaya gelen Şahin, 1979'da Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1983'te İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünü bitiren Şahin, 1984'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde yüksek lisansını, 1988 yılında ise doktorasını tamamladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Müsteşarlık yapan Şahin, TOBB ETÜ İktisat Bölümünde Doçent, Profesör, Genel Sekreterlik, Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği ve Rektörlük görevlerini de yürüttü.

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