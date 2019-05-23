Türk Patent Kurumu KPSS’siz Personel Alıyor!

Türk Patent ve Marka Kurumu iştiraki Ankara Türk Sanayi Mülkiyet Değerleme ve Danışmanlık KPSS’siz 25 Danışman ve mühendis alımı yapıyor.Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Türk Patent Kurumu başlı iştiraki olan Türk sanayi mülkiyet değerleme ve danışmanlık (TÜRKMSD) KPSS’siz 25 danışman alımı ve çeşitli mühendis alımı yapıyor. Alım Ankara merkezli olarak yayımlanmıştır. Başvurular 12 Haziran 2019 tarihi bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Alım 5 danışman alımı için hukuk, işletme, iktisat, ekonomini, maliye, muhasebe ve endüstriyel ürünleri tasarım bölümü mezunları başvuru yapabiliyor. Mühendis 20 kişi alımı için makine, bilgisayar, kimya, gıda, inşaat, otomotiv, elektrik elektronik, elektronik ve haberleşme, metalürji ve malzeme mühendislikleri mezunu olanlar başvuru yapabiliyor.

İşte Başvuru Şartları ve Tüm Detaylar:

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