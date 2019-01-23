Türk Gençleri CEO Değil Memur Olmak İstiyor!

Türkiye’nin Z kuşağı girişimciliğe yönelik mesleklerİ tercih etmek yerine memur olmayı tercih ediyor. 12 ilde yapılan ankete katılan öğrencilerin yalnızca 6’sı kendi işini kurmak isterken % 43’ü devlet memuru olmak istediğini belirtti.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, 2000'li yılların başında doğup teknolojiyle içiçe büyüyen Z kuşağının gelecek beklentilerine yönelik Türkiye'de yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. 12 ilde 45 lise ve dengi okulda bin 120 öğrenciyle yapılan anket sonuçlarına göre Türkiye'deki Z kuşağı rekabet isteyen, girişimciliğe yönelik mesleklere ilgi duymuyor.

Türk gençleri geleceğin cafcaflı meslekleri yerine devlet memuru olmayı hayal ediyor. Kendi işini kurmak yerine sabit gelirli bir işte çalışmayı tercih edeceğini söyleyen Türk gençleri bu özelliğiyle dünya genelindeki Z kuşağının temel benzerliklerinden ayrılıyor.

'Bugün ve Yarın: Hayalimdeki Gelecek Araştırması' isimli çalışmanın sonuçlarını paylaşan Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet "Meslek seçiminde kişisel kazanç ve ekonomik bağımsızlık ilk amaç olmakla beraber anket katılımcısı gençler bu ideale sabit bir iş ve gelirle ulaşmanın mümkün olduğu kanısı taşımaktadır. Bağımsız, rekabete dayalı bir meslek ve sabit olmayan bir gelir, aileden özerklik, gelişim fırsatları gibi faktörlerin en düşük puanlara sahip olması oldukça dikkat çekicidir" dedi.

HEDEF: MEMURİYET

2000 yıllarda doğan lise öğrencilerinin üniversite, meslek seçimi ve kariyer gelişimleriyle ilgili farkındalıklarını saptamayı amaçlayan çalışma kapsamında öğrencilere 20 soru soruldu. "Gelecekteki meslek ve iş idealin nedir?" sorusuna öğrencilerin yalnızca yüzde 6'sı "Kendi işimi kurmak" şeklinde yanıt verdi. Öte yandan ankete katılanların yüzde 43 gibi büyük bir çoğunluğu devlet memuru olmak istediğini söyledi. Yüzde 23'ü özel sektörde çalışmak istediğini, yüzde 18'i de aile mesleğini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.

YETENEK SON SIRADA

"Üniversite ve meslek seçiminde hangi seçenek senin için daha önemlidir?" sorusuna öğrencilerin çoğunluğu "Üniversitenin itibarı" olarak cevap verdi. 354 öğrenci "Tercihim, üniversite ve itibarı önceliklidir" derken 306 katılımcı da geleceğinin en önemli kararlarından biri olan meslek seçiminde "Taban puanımın yetmesi yeter" cevabını verdi. Bu soruya "İstek ve yeteneklerimi dikkate alırım" diyen öğrenci sayısı 189'la en son sırada yer aldı.

GELENEKTEN KOPMUYORLAR

Raporun sonuçlarını değerlendiren Acet, Türk gençlerinin kendisinden önceki kuşaklarla benzer özellikler taşıdığını söyledi. Acet "Daha az sorumluluk alan düşünce, seçim ve eğilimleri, meslek seçimi ve kariyer planlamada aile ve yakın çevrenin hala en belirleyici faktör olması en kırılgan alanlar olarak tespit edilmiştir. Bu haliyle kendinden önceki X ve Y kuşaklarından tamamen ayrılmaktan öte kısmen onların özelliklerini de barındıran 'Türk tipi Z kuşağı'ndan söz edilebilir" dedi.

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