TSK 2018'de 43 Bin Personel Alacak (Subay, Astsubay, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Er)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2018 yılında43 bin personel alımına hazırlanıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra gerçekleşen ihraçlar sonrasında personel açığını gidermek amacıyla 3 bin 755 subay, 5 bin 375 astsubay, 13 bin 213 uzman erbaş, 20 bin 595 sözleşmeli er alımı yapılacak. Yıl boyunca toplamda 42 bin 932 personel alımı planlandığı öğrenildi.

Yenişafak'ta yer alan ve MSB kaynaklarına dayandırılan haberde, FETÖ ile bağı tespit edilen 8 bin 568 personelin ihracı söz konusu olmuştu. MSB bu açıkların kapatılması ve yeni doğan personel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede Kuvvet Komutanlıklarına 1763 subay, 4 bin 135 astsubay, 3 bin 698 uzman erbaş, 6 bin 162 sözleşmeli erbaş ve er, 92'si de memur olmak üzere 15 bin 850 personel alındı. Önümüzdeki yılda sözleşmeli ve muvazzaf alımlar sürecek. TSK'nın 2018 yılında 432 bine yakın alım yapması bekleniyor. bu alımlar 3 bin 755 subay, 5 bin 375 astsubay, 13 bin 213 uzman erbaş ve 20 bin 595 sözleşmeli er ve erbaş alımı şeklinde gerçekleşecek.

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