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TEİAŞ Avukat Alımı Yapacak

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün avukatlık giriş sınavı duyurusu Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı'nın yanı sıra kurum internet sitesinde yayımlandı.

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TEİAŞ Avukat Alımı Yapacak

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün avukatlık giriş sınavı duyurusu Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı'nın yanı sıra kurum internet sitesinde yayımlandı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:32
TEİAŞ Avukat Alımı Yapacak

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün avukatlık giriş sınavı duyurusu Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı'nın yanı sıra kurum internet sitesinde yayımlandı.

Yayımlanan duyuruda "Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde boş bulunan 3 (üç) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Alım yapılacak yerlerin Kastamonu ve Merkez Teşkilatı olduğu belirtilirken  Başvuruların 9 Nisan 2018 tarihinde başlayacağı ve 18 Nisan 2018 mesai bitimine kadar süreceği belirtildi. Başvuru dilekçeleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat:16 No:12 Çankaya/Ankara) veya www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak talep edilen belgelerle elden ya da posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesine yapılacak. Başvuru özel şartları ve diğer detaylara göz atmak için aşağıdaki başvuru kılavuzu linkine göz atabilirsiniz.

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