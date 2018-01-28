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TBMM'ye Memur Alınacak ! (O Bölümlerden Mezun Adaylar Başvurabilir)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 40 personel alımı yapılacak. TBMM'den yapılan açıklamada Kurumun Tutanak Hizmetleri Başkanlığı'nın Stenograf ihtiyacının karşılanması amacıyla Stenografi Kursu açılacağı burada başarılı olan 40 kişinin istihdam edileceği bildirildi. 

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TBMM'ye Memur Alınacak ! (O Bölümlerden Mezun Adaylar Başvurabilir)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 40 personel alımı yapılacak. TBMM'den yapılan açıklamada Kurumun Tutanak Hizmetleri Başkanlığı'nın Stenograf ihtiyacının karşılanması amacıyla Stenografi Kursu açılacağı burada başarılı olan 40 kişinin istihdam edileceği bildirildi. 

28 Ocak 2018 Pazar 16:50
TBMM'ye Memur Alınacak ! (O Bölümlerden Mezun Adaylar Başvurabilir)
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TBMM'ye Memur Alınıyor! (O Bölümlerden Mezun Adaylar Başvurabilir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 40 personel alımı (KPSS A Memur) yapılacak. TBMM'den yapılan açıklamada Kurumun Tutanak Hizmetleri Başkanlığı'nın Stenograf ihtiyacının karşılanması amacıyla Stenografi Kursu açılacağı burada başarılı olan 40 kişinin istihdam edileceği bildirildi. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuruda bulunacak adayların 2017 KPSS (A Grubu) puanlarına göre değerlendirileceği , Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun , 30 yaşını aşmamış, KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 70 puan ve üzeri almış olması gerektiği belirtildi.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Başvurular e-Devlet sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi) 5 şubat 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Başvurusu kabul edilen adayların listesi daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru kılavuzu ve diğer detaylar için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.01.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
TbmmTbmm Personel Alım
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Ranazan 1 saat önce

Yaş şartı esnetilsin 35 olsun sınır

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