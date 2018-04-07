Taşeronda Sayılar Belli Oldu: İşte En Çok Kadroya Geçişin Olduğu Kurumlar

Taşerona kadroda başvuru ve mülakat süreçleri tamamlandı. Süreçlerin tamamlanmasının ardından kadroyaalınan sayılar da belli oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri bünyesinde çalışan taşeron işçiler kadrolu olmanın sevincini yaşarken 2 Ocak 2018 tarihinde başlayan süreç içerisinde bakanlığın belirlediği başvuru, sınav ve güvenlik soruşturma aşamalarını başarılı tamamlayan 21.978 işçi kadroya geçme hakkı kazandı.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin onaylanmasının ardından başlayan süreçte İBB ve iştirak şirketlerinde 22 bin 205 taşeron işçi kadroya geçmek için sınava girdi. Emeklilik, işten ayrılma, sınava girmeme gibi nedenlerle 67 kişi, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan 160 çalışan dışında başvuru, sınav ve güvenlik soruşturması süreçlerini başarılı tamamlayan 21 bin 978 taşeron işçi kadroya geçti.

İBB bünyesinde, 13.558 aday 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle kadrolu oldu. İSKİ'de 3.013 aday ise sınavda 50 ve üstü puan alarak kadrolu olma hakkını elde etti. İETT'de taşeron olarak çalışan 901 işçi de sınavda başarılı olarak kadrolu olmanın mutluluğunu yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinde 4.506 taşeron işçi kadroya geçti.

BAKANLIKLAR

Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan toplamda 148 bin 489, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünysinde bulunan toplamda 35 bin 697 kişi kadroya geçme hakkı kazanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde taşeron olarak bugüne kadar çalışmakta olan 31 bin 991 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan 31 bin 908 kişinin kamuya geçişi tamamladı.

ÜNİVERSİTELER

Öte yandan Anadolu Üniversitesi bünyesinde çalışan 2 bin 649 kişi, Dicle Üniversitesinde ise 3 bin 367, Gazi Üniversitesinde 2 bin 153, İstanbul Üniversitesinde ise 3 bin 734 kişi kadroya alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) toplam 21 bin 978 taşeron işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesinde ise 4 bin 74 kişi belediye şirketlerine geçişmiştir.

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