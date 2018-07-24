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Taşerona Kadro ile Kamudaki İşçi Sayısı 5 Kart Arttı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu tarihi bir dönüşüm, adımdır. Bütün kamuda çalışan kadrolu işçi sayısı 170 bin. Bu taşeron düzenlemesiyle bunun 5 katı kamu işçisi olacak." ifadelerini kullandı.

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Taşerona Kadro ile Kamudaki İşçi Sayısı 5 Kart Arttı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu tarihi bir dönüşüm, adımdır. Bütün kamuda çalışan kadrolu işçi sayısı 170 bin. Bu taşeron düzenlemesiyle bunun 5 katı kamu işçisi olacak." ifadelerini kullandı.

24 Temmuz 2018 Salı 19:41
Taşerona Kadro ile Kamudaki İşçi Sayısı 5 Kart Arttı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan taşeron konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Hizmet-İş Sendikası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri Anonim Şirketi arasında Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine katılan ve burada bazı açıklamalarda bulunan Arslan, belediyede 25 yıla yakın yetkili olduklarını ancak ilk kez toplu sözleşme imzalayacaklarını belirtti.

Arslan, toplu iş sözleşmelerinin önemli olduğunu, kriterlerinin doğru konulması gerektiğini söyledi.

Bu kriterlerin başında elde edilen hakların ve ödemelerin gününde alınmasının geldiğini anlatan Arslan, "(Diğer kriterler) İmzaladığımız sözleşmeden sonra işimizi, ekmeğimizi, aşımızı güvence altına almamızdır. İmzalayacağımız sözleşmeden sonra iş yerinde iş barışı, kardeşliği, verimliliği daha da pekiştirmesidir. Bu üç konu gerçekleştirilirse iyi bir sözleşme olur. Bu sözleşmelerin temelini de ücretler oluşturur." diye konuştu.

Kamu çalışanları olarak memlekete, insanlara hizmet ettiklerini ve hem ibadet sevabı hem de ekmeklerini kazandıklarını belirten Arslan, bu durumun çok önemli bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir milyona yakın taşeron işçinin kamu çalışanı olması için yaptığı çalışmayı asla unutmayacaklarının altını çizen Arslan, yeni dönemin herkes için bir kez daha hayırlı olmasını diledi.

Arslan, yeni dünya düzeninde Türkiye gibi ülkelere "Özelleştir, sat. Hizmetleri özelleştir, kamuyu küçült ki rahat edesiniz." diye baskılar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün büyük kuruluşların baskısına rağmen sayın Cumhurbaşkanımız bir ezber bozmuştur. Bütün bunlara rağmen gerek yerel yönetimlerde gerekse kamuda artık temel hizmetlerin hepsini kamu çalışanları yapıyor. Bu tarihi bir dönüşüm, adımdır. Bütün kamuda çalışan kadrolu işçi sayısı 170 bin. Bu taşeron düzenlemesiyle bunun 5 katı kamu işçisi olacak. Bu gerçekten büyük bir değişim ve dönüşüm."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHak IşTaşeron
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ÖMER 1 saat önce

Yahu bu universite mezunu işçilerin akliiza geleceği yok dimi olsun ne yapalım

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Süleyman 56 dakika önce

Yahu ne kadrosundan bahsediyosunuz .. belediyere bi bakin .. daha beter oldular

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Madur 21 dakika önce

Astep elamanının maduriyeti neden giderilmiyor sayıları az olduğu içinmi ama en çok onlar zarar gördü aylarca sınav sonucu beklediler işe geç başlatılanlar işten çıkarıldı

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Taşeron 16 dakika önce

Kadroya geçen işçilerin maaşları ve özlük haklarını Rabbime havele ediyorum

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Magdur 15 dakika önce

Ne sendikasi hepsi yalanci bunlarin

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Bekir cesur 3 dakika önce

Sabikaliyim diye bizi işten ettiler tazminatında verdiler gelse iş bul artık taşeron olsa ne olmasa ne ne degistiyse değişen bişey oda benim duzenim sağolun elleriniz dert görmesin gergin anıyorum kimin parmağı varsa

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Bekir cesur 2 dakika önce

Sabikaliyim diye bizi işten ettiler tazminatında verdiler gelse iş bul artık taşeron olsa ne olmasa ne ne degistiyse değişen bişey oda benim duzenim sağolun elleriniz dert görmesin gergin anıyorum kimin parmağı varsa

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