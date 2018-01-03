Taşeron Kadroda 3 Kefil Haberleriyle İlgili Bakanlıktan Açıklama Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron kadro aşamasında taşeron işçilerden 3 kefil isteneceği yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Bugün Milliyet Gazetesinde yer alan bir haberde taşeron kadro sürecinde taşeron işçilerin kadro başvuruları sırasında 3 kefil göstermesi gerektiği iddia edilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan işçilerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesi sırasında kefil şartı gibi şartlar yer almıyor.

Taşeron işçiler süreçle ilgili en doğru ve temiz bilgiye altisveren.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Söz konusu internet sitesinde taşeron kadro başvuru formu ve diğer bilgiler yer alıyor.

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