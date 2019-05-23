Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla Personeli Alımı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS 60 puanla başvuru yapılabilir durumda 2 kamu personeli alım yapılacağı açıklandı.İşte başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde.

İşte Başvuru Şartları ve Tüm Detaylar:

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 puan ile 2 kamu personeli alım ilanı yayınladı. Başvurular Türkiye genelinden alınacak olup daimi kadroda ilana çıkılmıştır. Başvurular İŞKUR ilanları üzerinden verilen ilan numarası 00004992779 ile iş kurumuna online olarak veya şahsen iş kurumuna yapılabilir. Çalışma adresi Ankara şehri olarak ilan edilmiştir.

Başvuracaklardaki şartlar; İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler, Sosyal Bilimler Fakülteleri mezunları başvuru yapabiliyor. Kamu personeli seçme sınavı KPSSP3 60 puanı olması gerekiyor. Alınacaklar personeller aşçı alımı olarak görevlendirilecektir.

Sıcak mutfak ve alakart (ızgara) bölümlerinde en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak. Sosyal tesisçe belirtilecek çalışma saatlerinde (09.00 ile 18.00 saatlerinde veya 13.00 ile 22.00 vb) veya hafta sonu günlerinde çalışmaya bir hali bulunmamak. Sağlık açısından engel bir hali bulunmamak. Erkekler için askerlikliği yapmış olması gerekmektedir.

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