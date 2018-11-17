Tarım ve Orman Bakanı'ndan Atama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'deki Plan ve Bütçe komisyonunda atamalarla ilgili açıklamalarda bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16 Kasım 2018 tarihinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, son cümle olarak atamalarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Bekir Pakdemirli, önce organizasyon yapısının belli olacağını, bunun bir kaç ay sonra sonuçlandırılacağını, akabinde ise norm kadro çalışmalarının bitirileceğini ifade etti. Norm kadro çalışmasıyla, ihtiyaç olan yerlerde gerekirse ek bütçe alarak atama yapacaklarını açıklayan Bakan Pakdemirli Norm kadro çalışmaları sonrasında ihtiyaç çıkmazsa, "Durun arkadaşlar" diyeceğini belirtti.

İşte Bakan Bekir Pakdemirli'nin komisyon konuşması;

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ - Son cümle de, değerli milletvekilleri, kapatmadan önce atamalarla ilgili olsun. Atamalarla ilgili de bakın, 2 bakanlık birleşti. Biz buradan bir sinerji de bekliyoruz, organizasyon yapımız da önümüzdeki tahmin ediyorum birkaç ay içerisinde belli olacak. Bu belli olmanın akabinde biz norm kadro çalışmasını da bitirmiş olacağız. Bugün itibarıyla ben yani devletin bir koltuğunda arkadaşınız olarak devletin haklarını sonuna kadar muhafaza ederim. İhtiyaç varsa sonuna kadar arkasında olurum.

Bu organizasyon yapısını yıl sonuna kadar, norm kadro çalışmasını da 2019 yılı 2'nci çeyreğe kadar tamamlamayı hedefliyoruz

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Ama bu bütçeyle atayamazsınız.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ - Ek bütçemi de alırım, Hazine Maliyeden alırım, ondan sonra da...

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ - Eğer ihtiyaç yoksa da "Durun arkadaşlar." derim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan

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