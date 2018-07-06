Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tarım Bakanlığı Yönetmelik Değiştirdi: Rotasyon Yine Ertelendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

banner396

Tarım Bakanlığı Yönetmelik Değiştirdi: Rotasyon Yine Ertelendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:25
Tarım Bakanlığı Yönetmelik Değiştirdi: Rotasyon Yine Ertelendi

Resmi Gazete'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikte Tarım Bakanlığı, daha önce 2 defa ertelediğpi rotasyonu bir kez daha uzattı. Buna göre Tarım bakanlığı taşra teşkilatı yönetici personelleri için bu yıl da rotasyon yapmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme şu şekilde;

MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

2018 yılına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 2018 yılı için uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.07.2018 09:20
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteRotasyonSon DakikaTarım Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim Sonrası Kamuda Deprem: Kritik İsimler Görevden Alındı-Atamalar Yapıldı
Seçim Sonrası Kamuda Deprem: Kritik İsimler Görevden Alındı-Atamalar Yapıldı
Aile Bakanlığı'nda Görev Yapan Meslek Elemanları Müjde Bekliyor
Aile Bakanlığı'nda Görev Yapan Meslek Elemanları Müjde Bekliyor
GİB 1000 Yeni Personel Alacak ! Başvurular Başladı (Yaş ve Mezuniyet Şartları)
GİB 1000 Yeni Personel Alacak ! Başvurular Başladı (Yaş ve Mezuniyet Şartları)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim