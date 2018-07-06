Tarım Bakanlığı Yönetmelik Değiştirdi: Rotasyon Yine Ertelendi

Resmi Gazete'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikte Tarım Bakanlığı, daha önce 2 defa ertelediğpi rotasyonu bir kez daha uzattı. Buna göre Tarım bakanlığı taşra teşkilatı yönetici personelleri için bu yıl da rotasyon yapmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme şu şekilde;

MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2018 yılına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 2018 yılı için uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

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