Tarım Bakanlığı Personeli Tayin Sonuçları Açıklandı

Tarım Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında 2018 dönem tayin sonuçlarının açıklandığına yer verildi.
Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Biyolog, Kimyager, Laborant, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Su Ürünleri mühendisi, Ziraat mühendisi, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyeni unvanlarındaki dönem tayin sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2018 Haziran Dönem Tayini Değerlendirme Sonuçlarını açıkladı.
Biyolog, Kimyager, Laborant, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Su Ürünleri mühendisi, Ziraat mühendisi, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyeni unvanlarındaki dönem tayin sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
Açıklanan verilere göre toplamda yaklaşık 1400 kişinin nakil başvurusu değerlendirilmiştir:
Unvan bazında değerlendirmeye alınan başvuru sayıları şu şekildedir:
Biyolog: 2
Kimyager: 4
Laborant: 11
Gıda Mühendisi: 72
Kimya Mühendisi: 4
Su Ürünleri Mühendisi: 29
Ziraat mühendisi: 749
Tekniker: 172
Teknisyen: 22
Veteriner hekim: 530
Veteriner sağlık teknikeri: 23
Veteriner sağlık teknisyeni: 43"
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