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Tanıtımı Yapıldı: PTT Personellerinde Yeni Dönem

Kuruluş yıldönümünde personelleri için yeni kıyafet tasarımı yapan PTT, personellerin yeni kıyafetlerini basına tanıttı.

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Tanıtımı Yapıldı: PTT Personellerinde Yeni Dönem

Kuruluş yıldönümünde personelleri için yeni kıyafet tasarımı yapan PTT, personellerin yeni kıyafetlerini basına tanıttı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:05
Tanıtımı Yapıldı: PTT Personellerinde Yeni Dönem

PTT personellerinde yeni dönem.

178. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan PTT, sahada çalışan kadın ve erkek personellerine yeni kıyafet ve çantalarının tanıtımını yaptı.

PTT Kargo Bahçelievler Posta Dağıtım ve Toplama Merkezi Şubesi'nde, PTT'nin sahada çalışan kadın ve erkek dağıtıcı ekibinin yeni kıyafet, çanta ve ayakkabıları, bölgede hazır bulunna basın mensupları aracılığıyla tanıtıldı.

PTT için hazırlanan koleksiyonları üreten Akmens Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Aksoy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 1992 yılından bu yana kurumsal kıyafet üretme pazarında deneyim kazandıklarını söyledi. Aksyo yaptığı açıklamada, "Piyasadaki standart ürünler yerine ürün geliştirme ve tasarıma yatırım yaparak kurumların ve çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonel, teknolojik ve kişilerin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan performans artırıcı ürünler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumaşta fonksiyonellik ile şıklığı harmanlayan, kurumsal kıyafette çalışanların rahatlığını sağlayan, daha işlevsel ve daha şık kıyafetler üreterek hizmet verdikleri kurumun imajını yükselttiklerini anlatan Aksoy, şirket olarak Türkiye'nin ünlü tasarımcıları ile birlikte çalıştıklarını, pek çok kamu kurumu ve özel şirketin kıyafet koleksiyonları için defile düzenlediklerini söyledi.

Salih Aksoy, "Fonksiyonellik konusunda ise dünyanın önde gelen elyaf üreticileri ile birlikte çalışan ülkemizin en önemli firmalarına iplik ve kumaş üreten firmayız. PTT çalışanları için üretilen giysilerde, modayı kumaş teknolojileriyle zenginleştiren Coolmax ve Quantum ürünlerinin ardından beş yıllık bir çalışmanın ürünü olarak Türkiye'de geliştirilen, nefes alan, nemi dışarı atan, leke tutmayan doğal ve konforlu DryCoolTM ürününü kullanılmıştır." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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