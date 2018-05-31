Süleyman Soylu: "Dijital, Teknik ve Personel Altyapısını Geliştiriyoruz"

Ortahisar ilçesinde bulunan İpekyolu Fuar Alanı'nda düzenlenen iftar programına katılan İçişleri bakanı Süleyman Soyluü burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi. "Ben bir komutan tanımıştım." ifadesini kullanan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bu ülkenin dağlarında huzur bulan, o dağları, yaylaları eşkıyadan, teröristten temizlemek için hayatını vakfetmiş bir komutan tanımıştım. Onun askerlerini tanımıştım, ona olan sevgilerini, saygılarını, onların vatana olan aşklarını tanımıştım. O ve arkadaşları geçen yıl bugün elim bir helikopter kazasında şehadete kanatlandılar. İftar sofrası üstündeyiz. Buralarda yapılan dualar makbuldür. Hala hasretle andığım Tümgeneral Aydoğan Aydın paşamızla beraber şehadete kanatlandığı 12 arkadaşına da Cenabıhak şu mübarek sofralar hürmetine gani gani rahmet eylesin. Sevdiklerine, aziz milletimize sabırlar ihsan eylesin."

TÜRKİYE'DEKİ HUZUR ORTAMI

Türkiye'deki huzur ortamına da dikkati çeken Bakan Soylu şu şekilde devam etti:

"Bu tablonun kıymetini bilmeyenler, huzurun kıymetini bilmeyenler, bu huzurun kolay elde edildiğini zannedenler, terörün bu millete ne yaptığını, kardeş kavgasının bu millete ne yaptığını bilmeyenler, akşam hava kararınca, ikindi ezanından sonra bir daha sokağa çıkamamanın ne olduğunu, çocuğun okulun önünden dağdaki terörist kamplarına kaçırılır korkusuyla camda beklemenin ne olduğunu bilmeyenler, bugün meydanlarda atıp tutuyorlar, bir şeyler konuşuyorlar. Şunu söylemek istiyorum, bu proje batının projesi değildir. Onlar bizi Kandil'e mahkum etmek istediler, onlar bizi kendilerine mahkum etmek istediler, onlar bize bir ideoloji dayattılar ama Allah'ıma şükürler olsun bugün ülkemin her tarafında, güneydoğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, İç Anadolu'sunda huzur var. "

Bunun milletin eseri olduğunu söyleyerek açıklamasını sürdüren Bakan Soylu, "'3. havalimanını yapma' diyenler, bugün bizim yaptığımız havalimanlarıyla oradan oraya koşturup, kampanya yapıyorlar. Aydoğan Aydın paşayı tanımayanlar, Necmettin öğretmeni, Şenay Aybüke öğretmeni, Yasin Börü'yü, Kadir Miraç Özcan'ı, Eren Bülbül'ü hatırlamayanlar, bugün bu huzuru ve kardeşliği hafife alıyorlar." dedi.

DİJİTAL, TEKNİK, PERSONEL ALTYAPIMIZI GELİŞTİRİYORUZ

Türkiye ve Trabzon'daki yatırımlar hakkında da bilgi veren Soylu, "Çocukluğumuzdan itibaren bizi küçümseyenler, 'Siz yapamazsınız, beceremezsiniz, siz gerçekleştiremezsiniz' diye bizim başımızda boza pişirenlere inat bir şekilde bugün yaptıklarımızla haykırıyoruz ve diyoruz ki 'Biz gerçekleştiririz, biz başarırız ve biz millet olarak beceririz.'" dedi.

Soylu, birçok şey yaptıklarını aktararak "Türkiye'yi dönüştürüyoruz, terörle uyuşturucuyla kıyasıya mücadele ediyoruz ve ülkemizin bu mücadele kapasitesini artırıyoruz. Kentlerimizi, şehirlerimizi daha güvenli hale getiriyoruz. İçişleri Bakanlığında büyük bir e-dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Dijital, teknik ve personel altyapımızı geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Teröristlere 6 silahlı insansız hava aracıyla Doğu ve Güneydoğu'yu dar ettiklerine dikkati çeken Soylu, "Çok üzülecekler ama dün 6 tane daha silahlı insansız hava aracı teslim aldık. İki ay sonra 6 tane daha teslim alıyoruz. Dört ay sonra 6 tane daha teslim alıyoruz. Elimizi İsrail'e uzatıp Heron istemiyoruz. Bizim kendi evlatlarımız, Türk mühendislerimiz, bizim evlatlarımız milli ve yerli yapıyorlar. Çatlasın Amerika, çatlasın dünya." dedi.

Soylu, geçtiğimiz aylarda da 3 helikopter alındığına işaret ederek bunların hepsinin yerli üretim olduğunu vurguladı.

Dünyadan sipariş alındığını da belirten Soylu, şunları söyledi:

"Eskiden biz bunları paramızla bile alamazdık, bize vermezlerdi. Neden vermezlerdi biliyor musunuz? O teröristlere vurmayalım diye. O teröristler onların cici çocuklarıydı. Onların sözcülerini de televizyonlara çıkarıp, saz çaldırıyorlardı. Şimdi işler değişti, şimdi devletimiz güçlü, hedefimiz belli, harıl harıl çalışıyoruz hep birlikte, milletçe."

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