" Sözleşmelilere Kadro " İçin Sosyal Medya Mitingi!

Türkiye'de yaklaşık olarak 300 bin civarındaki 4/B'li yani sözleşmeli personelin kadro sorunu devam ediyor. Kamu-Sen Genel Başkanı Talip Geylan tarafından yapılan açıklamada sosyal medya mitingi düzenleneceğini belirlenen etiket altında sözleşmeli personele kadro çağrısı yapılacağı ifade edildi.

Türkiye Kamu-Sen, bugün saat 20:00'da, SÖZLEŞMELİLER İÇİN Twitter'da tabir-i caizse "SOSYAL MEDYA MİTİNGİ" düzenleyecek. Sözleşmeli çalışan seslerini en yüksek perdeden duyurabilmek için, herkesi destek olmaya davet ediyoruz. Aileler birleşsin, yüzler gülsün diye...

Türkiye Kamu-Sen, bugün saat 20:00'da,

SÖZLEŞMELİLER İÇİN Twitter'da tabir-i caizse "SOSYAL MEDYA MİTİNGİ" düzenleyecek.

Sözleşmeli çalışan seslerini en yüksek perdeden duyurabilmek için, herkesi destek olmaya davet ediyoruz.

Aileler birleşsin, yüzler gülsün diye... pic.twitter.com/D6WNe87Wbo — Talip Geylan (@TalipGeylan) February 21, 2019

Bu akşam saat 20:00'da, Twitter'da "SÖZLEŞMELİLERE KADRO" talebimizi bir kez daha seslendireceğiz. Tüm SÖZLEŞMELİLERİ ve hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımızı saat 20'de yapacağımız çalışmaya davet ediyorum. Türkiye Kamu-Sen Sözleşmelinin yanında... pic.twitter.com/BjTJYcbrYK — Önder Kahveci (@OnderKahveci) February 21, 2019