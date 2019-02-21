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" Sözleşmelilere Kadro " İçin Sosyal Medya Mitingi!

Türkiye'de yaklaşık olarak 300 bin civarındaki 4/B'li yani sözleşmeli personelin kadro sorunu devam ediyor. Kamu-Sen Genel Başkanı Talip Geylan tarafından yapılan açıklamada sosyal medya mitingi düzenleneceğini belirlenen etiket altında sözleşmeli personele kadro çağrısı yapılacağı ifade edildi.

" Sözleşmelilere Kadro " İçin Sosyal Medya Mitingi!

Türkiye'de yaklaşık olarak 300 bin civarındaki 4/B'li yani sözleşmeli personelin kadro sorunu devam ediyor. Kamu-Sen Genel Başkanı Talip Geylan tarafından yapılan açıklamada sosyal medya mitingi düzenleneceğini belirlenen etiket altında sözleşmeli personele kadro çağrısı yapılacağı ifade edildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:34
" Sözleşmelilere Kadro " İçin Sosyal Medya Mitingi!

Türkiye'de yaklaşık olarak 300 bin civarındaki 4/B'li yani sözleşmeli personelin kadro sorunu devam ediyor. Kamu-Sen Genel Başkanı Talip Geylan tarafından yapılan açıklamada sosyal medya mitingi düzenleneceğini belirlenen etiket altında sözleşmeli personele kadro çağrısı yapılacağı ifade edildi.

Türkiye Kamu-Sen, bugün saat 20:00'da, SÖZLEŞMELİLER İÇİN Twitter'da tabir-i caizse "SOSYAL MEDYA MİTİNGİ" düzenleyecek. Sözleşmeli çalışan seslerini en yüksek perdeden duyurabilmek için, herkesi destek olmaya davet ediyoruz. Aileler birleşsin, yüzler gülsün diye...

Son Güncelleme: 21.02.2019 15:40
Anahtar Kelimeler:
sözleşmelilere kadro sosyal medya mitingi
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