"Sözleşmeliler Derhal Kadroya Geçirilmeli"

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya patlaformu olan Twitter üzerinde bir dizi açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeli çalışmanın kamuya katkı sağladığını görmedim diyen Önder Kahveci "4-A’ya uygun bir istihdam sistemi olmalı. Farklı istihdam modelleri çalışma barışını etkiliyor. Bir ambulans içinde o kadar çok farklı statüde istihdam var. Bu olmaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamaları şöyle;

- Kamu çalışanlarının alım gücü çok düştü ve ek zam artık bir zorunluluk haline geldi. Bizde buradan hareketle alanlara indik ve ek zam talebimizi Sn. Cumhurbaşkanı’na bir mektupla ilettik.

- Uzun zamandır ek zam meselesini gündemde tutuyoruz. Dar ve sabit gelirliler zor durumda, rakamlar ortada. Zamlar ortada. Döviz düşüyor ama zamlar miras kaldı. Kamu çalışanları artık biraz nefes almalı

- Bu değerlendirmeleri mektuba da yansıttık, ısrarımız devam edecek ek zam talebimiz sürecek. Verilecek zam inanın piyasayı da biraz olsun rahatlatacaktır.

- Çalışanlar her geçen biraz daha kaybediyor. Yıl sonu itibariyle enflasyon farkı verilecek doğal olarak çalışanlar yine kaybetmiş olacak.

- Enflasyon farkı olmayan toplu sözleşmeye imza atan bir yetkili sendika var. Şimdi ise ortada yoklar. Enflasyona dayalı bir ücret artışından vazgeçilmeli.

- Biz her zaman umudumuzu koruyoruz. Ek zam memurlara ve emeklilere verilmelidir. Toplu sözleşme masasında gerçekleşen enflasyon önünde konuşsaydık, refah payı ve büyümeden pay alsaydık bunları yaşamazdık.

- Enflasyon rakamları ve tahminler ortada. Bütçe kanunundaki ücret artışları yeniden revize edilmeli ve rakamlar yenilenmelidir. Bu yeni düzenleme artık yapılmalı ve hayata geçmelidir.

- TÜİK rakamlarından hareket ediyoruz ve bu rakamların telafi edilmesi gerektiğine vurgu yapıyoruz. 2019’da yeniden masaya oturacağız ama bu defa tavrımız farklı olacak.

- 3600 ek gösterge yasalaşırsa kısmen zam talebimizi karşılayabilir. Biz bu konuda güzel bir çalışma yaptık. Sn. Kalaycı TBMM’ye sundu. 4 meslek gurubu değil tüm çalışanları kapsamalı bu mesele...

- Ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçmesi konusunda bizim mücadelemiz devam ediyor.

- Ek gösterge konusunda yıllardır söylemlerimiz ortada, tüm çalışanları kapsayacak bir düzenleme yapılmalı. Bu kadar net. Umutlu bir bekleyiş var, umuyorum bütün kamu çalışanlarının faydalanacağı bir adım atılır.

- Sözleşmeli arkadaşlarımız derhal kadroya geçirilmeli. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar umutlu bir beklenti içinde, bunlarada memur kadrosu verilmeli. Zaten memur görevi yapıyor bu insanlar. Yasal düzenleme hemen yapılmalı.

- 4+2 diye bir sistem getirildi. Öğretmenler ve sağlıkçı kardeşlerimiz bu konuda mağdur. Aile bütünlüğü dağılmış. Sonra da verimli olmalarını isteyeceksiniz. Bu nasıl olacak?

- Sözleşmeli çalışmanın kamuya katkı sağladığını görmedim. 4-A’ya uygun bir istihdam sistemi olmalı. Farklı istihdam modelleri çalışma barışını etkiliyor. Bir ambulans içinde o kadar çok farklı statüde istihdam var. Bu olmaz.

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