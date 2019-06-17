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Sözleşmeli Öğretmen Sözü Tutulmalı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sözleşmeli öğretmenlere verdiği sözü meclis tatile girmeden yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Sözleşmeli Öğretmen Sözü Tutulmalı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sözleşmeli öğretmenlere verdiği sözü meclis tatile girmeden yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:49
Sözleşmeli Öğretmen Sözü Tutulmalı

Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılında çıkardığı bir KHK ile yeniden sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını getirdiğini anlatan Geylan, “O tarihten bu yana Bakanlık kadrolu öğretmen alımı yapmamaktadır. Sözleşmeliliği mülakat ile birlikte geri getiren MEB’in, bu uygulamayı kaldırması en öncelikli taleplerimizdendir. Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları yönüyle ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Tayin isteyemeyen, aile bütünlükleri bozulan, çocuklarının yanında olamayan sözleşmeli öğretmenler büyük dram yaşamaktadır. Üstelik bu şekilde aile bütünlüğünü esas alan Anayasa’nın 41’inci maddesi ihlal edilmektedir” dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE 3 ARTI 1 ESNEKLİĞİ GETİRİLMELİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Ekim 2018 tarihinde açıkladıkları Vizyon Belgesi’nde sözleşmeli öğretmenliğin 3+1 olarak esnetileceği sözünü verdiğini hatırlatan Geylan, şunları söyledi, ”

“Sözlerin yerine getirilmemesi eğitim camiasında ciddi rahatsızlık yaratmaktadır. Bu sözün yerine getirilmemesinin gerekçeleri açıklanmalıdır. Bu talimatın aylar öncesinden verilmesine rağmen bugün sözleşmeli öğretmenlerin hala 4 yıl sözleşmeli, 2 yıl kadrolu çalışmalarının ardından tayin isteyebilme hakkına sahip olmasının mantıklı bir izahı var mıdır? Özür grubu tayin başvuruları ağustos ayında başlayacaktır. Bakanlığın en azından sözleşmeli öğretmenlere verdiği sözü TBMM tatile girmeden yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 2016 yılında göreve başlayan öğretmenlerin bu yaz döneminde eş durumundan dolayı tayin isteme hakları ellerinden alınacaktır”

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

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sözleşmeli öğretmen sözü tutulmalı
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