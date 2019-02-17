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Sözleşmeli Kadrosuz ve Uykusuz! Sözleşmeli Personel Kadro İstiyor!

Devlet kurumlarında çalışan 4/B'li yani sözleşmeli personeller sosyal medya üzerinden başlattıkları etkinlikler ile yetkili mercilere seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı partilerden birçok milletvekilinin defalarca gündeme getirdiği sözleşmelilere kadro konusu maalesef hala bir çözüme kavuşmuş değil. Kadrolu memurlarla aynı işi yapan ancak özlük hakları ve maaş konusunda aynı imkanlara sahip olamayan sözleşmeli personelin sorunları acilen çözüme kavuşturulmalıdır.

Sözleşmeli Kadrosuz ve Uykusuz! Sözleşmeli Personel Kadro İstiyor!

Devlet kurumlarında çalışan 4/B'li yani sözleşmeli personeller sosyal medya üzerinden başlattıkları etkinlikler ile yetkili mercilere seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı partilerden birçok milletvekilinin defalarca gündeme getirdiği sözleşmelilere kadro konusu maalesef hala bir çözüme kavuşmuş değil. Kadrolu memurlarla aynı işi yapan ancak özlük hakları ve maaş konusunda aynı imkanlara sahip olamayan sözleşmeli personelin sorunları acilen çözüme kavuşturulmalıdır.

17 Şubat 2019 Pazar 00:49
Sözleşmeli Kadrosuz ve Uykusuz! Sözleşmeli Personel Kadro İstiyor!

Devlet kurumlarında çalışan 4/B'li yani sözleşmeli personeller sosyal medya üzerinden başlattıkları etkinlikler ile yetkili mercilere seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı partilerden birçok milletvekilinin defalarca gündeme getirdiği sözleşmelilere kadro konusu maalesef hala bir çözüme kavuşmuş değil. Kadrolu memurlarla aynı işi yapan ancak özlük hakları ve maaş konusunda aynı imkanlara sahip olamayan sözleşmeli personelin sorunları acilen çözüme kavuşturulmalıdır.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Twitter üzerinde "sözleşmeliler kadrosuz uykusuz" etiketi altında bir araya gelen sözleşmeli personeller taleplerinin yerine getirilmesi ve sorunlarının bir çözüme kavuşturulması için seslerini duyurmaya çalışıyor. Sözleşmeli personellere sosyal medya üzerinde birçok siyasi isimde destek verdi.

İşte o mesajlardan bazıları;

"Hak, hukuk, adaleti her yerde haykırıyoruz. Diyarbakır'da da haykırdım, İzmir'de, Kırşehir'de de... Türkiye'nin her karış toprağında haykırdım, ağır bedeller ödedim, haykırmaya da devam ediyorum..."

"Sağlık mazeret tayini Aile birliği Kademe -derece ilerlemesi görevde yükselme yok, Vergi dilimleri farklı"

"Devletin temeli adalettir. Devlet, memuru arasında ayrım yapamaz! Devlette, kadrolu-sözleşmeli ayrımcılığı kabul edilemez. Ne şura, ne tartışma; tek yol KADRO.. Hemen..!"

"Mühendisiz Öğretmeniz İmamiz Sağlık çalisaniyiz Vs Mesleğimiz farklı olsa da Talebimiz aynı (KADRO)"

"Sözün bittiği yer artık kimse sözleşmeli memuru görmemezlikten gelemez her şey ortada. Yerel seçimlerden önce kadro gelmeli. "

"Sözleşmeli Memur Milliyetçi Hareket Partisinin seçim beyannamesindeki Kadro sözünü tutmasını istiyor. Kamuoyu bu konuda ısrarlı. Sözleşmeliye kadro Cumhur İttifakından gelecek."

"300 bin sözleşmeli personel kadrosuna kavuşmak istiyor. Seçimden önce kadro istiyoruz..."

Sizlerde sözleşmeli personellerin kadro talebine hak veriyor ve seslerinin duyulmasını istiyorsanız sosyal medyada "sözleşmelilerkadrosuzuykusuz" etiketi ile paylaşımlar yapabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 17.02.2019 00:59
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sözleşmeli kadrosuz uykusuz sözleşmeli personel kadro istiyor
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