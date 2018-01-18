Sosyal Güvenlik Kurumuna Personel Alınacak (Başvuru Tarihleri ve Alım Yapılacak Kişi Sayısı Açıklandı)

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı için başvuru süreci Ocak ayının sonunda başlıyor. SGK Müfettiş Yardımcısı alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri kpss cafe adresinde.

SGK'dan yapılan duyuruda Müfettiş Yardımcısı alımı için gerçekleştirilecek sınava başvuruların 29 Ocak ile 9 Şubat 2018 tarihleri arasında toplanacağı başvuruların Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No. 23 Çankaya/ANKARA) adresine şahsen ya da posta yoluyla yapılabileceğini söyledi. Başvuruda bulunacak adayların 2017 KPSS'ye girmiş olması gerekiyor.

Başvuru sürecine dair yapılan duyuruda adayların aşağıdaki başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı:

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

- Sınavın yapıldığı 2018 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadive idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2017 KPSS sınavı bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

- Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak, şartları aranır.

Yazılı Sınav Nerede Ne Zaman Yapılacak? SGK Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı 17 Mart 2018 Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, ZiyabeyCad. No.6 Balgat/ ANKARA adresinde yapılacak. Başvuru yapacak adayların sürece ilişkin tüm detayları başvuru tarihinden itibaren www.sgk.gov.tr adresinden öğrenebileceği belirtildi.

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