Son Dakika! Subay Astsubay Alımı Başvuru Şartları Açıklandı! (2018 MSÜ)

Son Dakika! Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci alımıyla ilgili başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ile ilgili kılavuzu yayımladı. Subay , astsubay adayı öğrenci alımlarıyla ilgili başvurular 15 Şubat'a kadar devam edecek.

ÖSYM'DEN YAPILAN DUYURUDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart 2018 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) yapılacaktır. Sınava başvurular, 9 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıylaveya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.

Kılavuzda; başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esasları yer almakta olupEk’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesigerekmektedir.

Adayların bilgisine saygıyla sunulur.

2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) Ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzu

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