Son Dakika! PTT Personel Alımıyla İlgili Müjdeli Haber Geldi!

PTT Personel Alımıyla İlgili Beklenen Düzenleme Geldi!

PTT'nin sözleşmeli personel alımıyla ilgili beklenen düzenleme KHK ile birlikte geldi. Bilindiği gibi PTT 2017 yılı içerisinde 5 bin sözleşmeli personel alımı hedeflemiş, Eylül ayı içerisindeyse bu alımlarla ilgili flaş bir gelişme yaşanmış ve Danıştay yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Atama hakkı kazanan fakat yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle ataması yapılmayan binlerce kişinin beklediği düzenleme bugün geldi.

Buna göre 2017 yılı içerisinde PTT personel alımı için sınava girmiş ve atama hakkı kazanmış, güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan kişilerin ataması yapılacak. PTT bundan sonraki alımlarında kamu personeli alımlarıyla ilgili yönetmeliğin uygulanmayacağı da ilgili KHK 'da yer aldı. Bu sayede yeni ilan için ayrıca bir yönetmelik yayımlanmadan kısa süre içerisinde personel alımıyla ilgili bir süreç daha başlatılabilecek.

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696 Sayılı KHK'da PTT ile ilgili kısım şu şekilde,

"MADDE 117- 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(6) Yapım ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri PTT ve iştirakleri hakkında uygulanmaz.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz."

MADDE 118- 6475 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sözleşmeli personelin unvan ve sayıları Genel Kurul kararıyla belirlenir. Personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlar Genel Kurul kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir."

MADDE 119- 6475 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Atama işlemlerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 11- (1) 4/10/2013 tarihinden itibaren PTT'de istihdam edilen personel ile 1/1/2017 tarihinden sonra yapılan sınavlarda başarılı olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerinin geçerliliği devam eder."

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