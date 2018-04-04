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Son Dakika: O İlçelere Kaymakam Ataması Yapıldı

İçişleri Bakanlığı kaynakklarından edinilen son dakika bilgilerine göre Dargeçit ve Ömerli Kaymakamlıklarına atamaların yapıldığı belirtildi.

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Son Dakika: O İlçelere Kaymakam Ataması Yapıldı

İçişleri Bakanlığı kaynakklarından edinilen son dakika bilgilerine göre Dargeçit ve Ömerli Kaymakamlıklarına atamaların yapıldığı belirtildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 22:43
Son Dakika: O İlçelere Kaymakam Ataması Yapıldı

Son dakika haberi Mardin'den geldi. Edinilen bilgilere göre Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik devam eden soruşturma kapsamında önceki gün açığa alınan ve görevinden alındıktan sonra gözaltına alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamlarının yerine yenileri atandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz'ın yerine Erzurum'un Uzundere Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş'ın yerine Gaziantep'in Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu atandı.

İfadeleri alınmak üzere gözaltına alınan Korkmaz ve Yeşiltaş'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKaymakamömerliDargeçit
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