Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı Yüzlerce Kadrolu İşçi Alacak! İlan Yayımlandı!

Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

banner396

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı Yüzlerce Kadrolu İşçi Alacak! İlan Yayımlandı!

Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

19 Haziran 2018 Salı 23:46
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı Yüzlerce Kadrolu İşçi Alacak! İlan Yayımlandı!

Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. MSB'den yapılan duyuruda, sürekli işçi alımı için başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı, başvuruda bulunacak adaylarda 2016 KPSS'ye girmiş ve en az 60 puan almış olma şartı aranacağı belirtilirken, başvuru için gerekli genel şartlar şu şekilde sıralandı. 

ALIMLARA DAİR DİĞER ADAYLARLA İRTİBATA GEÇMEK, FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN TIKLAYIN.

BAŞVURU YAPILABİLECEK POZİSYONLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.06.2018 23:59
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMsbMsb Kadrolu Işçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Açıkladı! Devlet Memurluğu Kalkıyor Mu?
Başbakan Açıkladı! Devlet Memurluğu Kalkıyor Mu?
31 Bin Yeni Personel Daha Alınacak! Başvurular Nasıl Yapılacak?
31 Bin Yeni Personel Daha Alınacak! Başvurular Nasıl Yapılacak?
2018 Kaymakamlık Sınavı Başvuru Tarihleri
2018 Kaymakamlık Sınavı Başvuru Tarihleri

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim