Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı Yüzlerce Kadrolu İşçi Alacak! İlan Yayımlandı!

Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. MSB'den yapılan duyuruda, sürekli işçi alımı için başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı, başvuruda bulunacak adaylarda 2016 KPSS'ye girmiş ve en az 60 puan almış olma şartı aranacağı belirtilirken, başvuru için gerekli genel şartlar şu şekilde sıralandı.

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