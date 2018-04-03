Son Dakika: İki İlçenin Kaymakamı Açığa Alındı

Son dakika açıklaması İçişleri Bakanlığından geldi. Yapılan açıklamada iki kaymakamın ve belediye başkan vekilinin açığa alındığına yer verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, edinilen son dakika bilgilerine göre Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş hakkında açığa alınmaları kararı verildi.

Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş ile ilgili alınan kararın Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın aracılığıyla kendilerine tebliğ edildiği bildirildi.

Mardin Ömerli ve Dargeçit Belediyeleri DBP'deyken Belediye Başkanları görevden alınmış, İçişleri Bakanlığı Kaymakamları kayyum olarak ataması yapılmıştı.

EROL KORKMAZ KİMDİR?

Erol Korkmaz, 1980 yılında Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde dünyaya geldi.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mevzun olan Korkmaz, 2006 yılında Maliye Bakanlığı Gelir Dairesine bağlı olarak vergi denetmen yardımcısı olarak görevine başladı. 2009 yılı Eylül ayında Balıkesir Kaymakam Adayı, sırasıyla Adana'da Mülkiye Teftiş Stajını, Şanlıurfa Birecik'te Kaymakam Refikliği Stajını tamamladı. Ankara'nın Evren İlçesi ve İnebolu'da Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 96. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra, 19.03.2012- 10.09.2014-tarihleri arasında Kastamonu Çatalzeytin Kaymakamlığı görevinde bulunmuş olup, 02.09.2014 tarih ve 2014/1032 sayılı müşterek kararname ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmıştır. İngiltere'de Kamu Yönetimi alanında Yüksek LisansINI yaptı.

KORKMAZ evli olup 2 çocuk babasıdır.

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