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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Astsubay' Müjdesi!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de mehmetçikle bir araya geldi.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Astsubay' Müjdesi!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de mehmetçikle bir araya geldi.

08 Haziran 2018 Cuma 21:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Astsubay' Müjdesi!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de mehmetçikle bir araya geldi. Tugay komutanlığındaki iftar programının ardından gündemdeki konulara ve özellikle Astsubayların beklediği kademe meselesine değinen Erdoğan, Astsubayların göreve başlama kademelerinde iyileştirme yapılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astsubayların göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına göre bir üst yıla çıkarılacağını, yükseköğrenim mezunu 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesinin 8'in birine yükseltileceğini söyledi. Mehmetçikle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı, "Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak." dedi.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 21:36
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