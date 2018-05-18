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Son Dakika: 660 Kamu Personeli Görevine İade Edildi

OHAL komisyonu 17 bin başvuruyu incelediğini ve incelenen bu personeller arasından 660'ının göreve iade edildiğini belirtti.

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Son Dakika: 660 Kamu Personeli Görevine İade Edildi

OHAL komisyonu 17 bin başvuruyu incelediğini ve incelenen bu personeller arasından 660'ının göreve iade edildiğini belirtti.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:08
Son Dakika: 660 Kamu Personeli Görevine İade Edildi

Olağanüstü Hal kapsmaında yayımlanan KHK'larla kamudaki görevinden ihraç edilen memurların başvurduğu OHAL Komisyonu, 17 bin başvuruyu karara bağladı. Edinilen son dakika bilgilerine göre komisyon, bu başvurulardan 660 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.

685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna toplamda 108 bin 905 kişi başvuru yaptı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugün itibarıyla 17 bin başvuruyu sonuçlandırarak, 660 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.

Başvuru yapanlardan 14 bin 350'sini reddeden Komisyon, bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı. Komisyonda, 91 bin 905 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

KARARLAR KURUMLARA ELDEN GİDECEK

Kararlar, başvuru yapan kamu personellerinin en son görev yaptığı kurumlara gönderilecek. Komisyon, kararların hızlı ulaşmasının sağlanması amacıyla kabul ve ret kararları, komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden götürülüyor.

Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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