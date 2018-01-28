SGK Dolgun Ücretle Sözleşmeli Personel Alıyor! Maaşlar ve Başvuru Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın sözleşmeli programcı ve çözümleyici alımı için başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel statüsünde programcı ve çözümleyici alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Programcı alımı için başvuruda bulunacak adayların , "Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve Java programlama dilini bildiğini belgelemek" şartının yerine getirilmesi, Çözümleyici kadrosu için başvuruda bulunacak adayların , "Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve biri Java olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek, ) Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli (programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır" şartını yerine getirmesi gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 8 Şubat 2018 tarihine kadar www.sgk.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvuru içinKPSS puanı şartı bulunuyor. Adayların 2016 KPSS'ye girmiş ve 60 puandan fazla puan almış olması gerekiyor. Ayrıca YDS ile ilgili, "Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)" şartının incelenmesi gerekiyor.

BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar ve daha fazlasını barındıran başvuru kılavuzuna göz atabilirsiniz. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.