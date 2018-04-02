SGK'dan Önemli Taşeron Bildirisi: Kadroya Geçenler Dikkat !

Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

SGK resmi sayfasından yayımlanan duyuruda kamu kurum ve kuruluşları bünyesine taşeron işçi olarak çalışırken kadrıya geçmeye hak kazananlara ilişkin bilgilendirme yapıldı. SGK tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin olarak 2018/5 sayılı genelgemiz yayımlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya bu kurumlarca kurulan tüzel kişiliklerce sürekli işçi kadrosuna geçirilmeye ilişkin iş ve işlemlerin son tarihi 2/4/2018 olarak belirlenmiştir. Buna göre, işyerlerinin tescili bakımından son tarih 2/4/2018 tarihi olduğundan, bu tarihe kadar yapılacak işyeri tescilleri yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Ayrıca, söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının kadroya geçirilen sigortalıların yapmış oldukları işlerle ilgili iş kolu kodu uygun mevcut işyeri dosyasının olması halinde, ayrıca yeni işyeri dosyası açılmayarak kadroya geçirilecek sigortalıların sosyal sigorta yükümlülükleri bu dosyalardan yerine getirilecek olup, iş kolu kodu uygun mevcut işyeri dosyasının olmaması halinde ise çalıştırılan işe uygun işkolu kodunda ayrı ayrı işyeri dosyası açılmak suretiyle yükümlülükler bu dosyalardan yerine getirilecektir.

Kadroya geçirilecek sigortalıların işverenlerinin yapılan işe uygun işkolu kodlu işyeri dosyalarının olması halinde, sürekli işçi kadrosunda başlatacağı sigortalılara ait işe giriş bildirgesini en son 2/4/2018 tarihinde saat 23:59’a kadar verebileceklerdir.

2/4/2018 tarihinde kamuda sürekli işçi kadrosuna geçen personele ait işten ayrılış bildirgesi en geç 11/4/2018 tarihinde yüklenici tarafından e-sigorta yoluyla Kuruma verilecek ve işten ayrılış tarihi 1/4/2018 olarak bildirgede beyan edilecektir.

Sürekli kadroya geçiş işleminin 2/4/2018 tarihinden önce tamamlanması halinde işten ayrılış bildirgesi yüklenici tarafından kamu idaresince kadroya geçiş tarihinden bir gün önceki tarih esas alınarak düzenlenecektir.

Bu durumdaki sigortalılar için yüklenici tarafından işten ayrılış nedeni olarak “39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş” kodu kullanılacaktır.

Sürekli işçi kadrosuna geçiş yapamayan ve hizmet akdi sona eren sigortalılar için yüklenici tarafından işten ayrılış bildirgesi nedeni olarak “40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış” kodu kullanılması gerekmektedir.

Öte yandan, kamu kurumu işverenlerinin talep etmeleri koşulu ile kadroya geçirilecek olan işçiler için mevcut işyeri dosyalarından iş kolu kodu aynı olanların, işverenin isteklerine bağlı olarak il veya ülke çapında birleştirilmesi 2018/12 sayılı genelge uyarınca mümkün bulunmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

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