SGK 400 Kamu Personeli Alımı İlanı!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımladığı ilanda 400 kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.SGK 400 Memur Alım Şartları ve başvuru tarihleri haberimizde bulabilirsiniz.

SGK 400 kamu personeli alımı 24 Mayıs 2019 tarihinde yayınladı. Sosyal Güvenlik Kurumu 400 memur alımı başvuru şartları ve şekilleri nasıl olacak. Hangi öğrenimde olanlar başvuru yapabilecektir. Başvuru yapacak adaylar için tüm detaylar.

Başvuru yapacak adaylara öncelikle tarihi veriyoruz. Başvurular E-Devlet üzerinden 10 Haziran 2019 ile 17 Haziran 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

SGK Denetmen yardımcısı alımı 350 kişi için lisans eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunu olmaları istenmektedir.

SGK denetmen yardımcısı alımı 50 kişi için 4 yıllık lisans matematik, istatistik ve aktüerya bölümü mezunları başvuru yapabilecektir.

Genel başvuru şartları; 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını doldurmamış olması, 2017 veya 2018 KPSS 75 puan ve üzeri puanlara sahip olması ve görevini daima yapmaya engeli olmaması istenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 400 kamu personeli alımı kılavuzu için tıklayın.

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