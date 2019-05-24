Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
86058
ALTIN
250.567
DOLAR
6.0634
STERLIN
7.6754
EURO
6.7823

SGK 400 Kamu Personeli Alımı İlanı!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımladığı ilanda 400 kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.SGK 400 Memur Alım Şartları ve başvuru tarihleri haberimizde bulabilirsiniz.

SGK 400 Kamu Personeli Alımı İlanı!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımladığı ilanda 400 kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.SGK 400 Memur Alım Şartları ve başvuru tarihleri haberimizde bulabilirsiniz.

24 Mayıs 2019 Cuma 10:20
SGK 400 Kamu Personeli Alımı İlanı!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımladığı ilanda  400 kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.SGK 400 Memur Alım Şartları ve başvuru tarihleri  haberimizde bulabilirsiniz.

SGK 400 kamu personeli alımı 24 Mayıs 2019 tarihinde yayınladı. Sosyal Güvenlik Kurumu 400 memur alımı başvuru şartları ve şekilleri nasıl olacak. Hangi öğrenimde olanlar başvuru yapabilecektir. Başvuru yapacak adaylar için tüm detaylar.

Başvuru yapacak adaylara öncelikle tarihi veriyoruz. Başvurular E-Devlet üzerinden 10 Haziran 2019 ile 17 Haziran 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

SGK Denetmen yardımcısı alımı 350 kişi için lisans eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunu olmaları istenmektedir.

SGK denetmen yardımcısı alımı 50 kişi için 4 yıllık lisans matematik, istatistik ve aktüerya bölümü mezunları başvuru yapabilecektir.

Genel başvuru şartları; 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını doldurmamış olması, 2017 veya 2018 KPSS 75 puan ve üzeri puanlara sahip olması ve görevini daima yapmaya engeli olmaması istenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 400 kamu personeli alımı kılavuzu için tıklayın.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.05.2019 11:15
Anahtar Kelimeler:
sgk kamu personeli alımı ilanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla Personeli Alımı!
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla Personeli Alımı!
Türk Patent Kurumu KPSS’siz Personel Alıyor!
Türk Patent Kurumu KPSS’siz Personel Alıyor!
Memur atama ile ilgili flaş gelişme!
Memur atama ile ilgili flaş gelişme!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim